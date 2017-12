Inter empata ante Juve y conserva ventaja en la cima

Inter sobrevivió a la prueba más complicada que ha enfrentado en esta campaña, al igualar el sábado 0-0 en su visita a la Juventus, para permanecer invicto y líder en la Serie A italiana.

El equipo visitante apenas se acercó al arco contrario, y su portero Samir Handanovic fue quien más trabajo tuvo durante el Derbi d'Italia. Wojciech Szczesny sustituyó al lesionado Gianluigi Buffon pero fue casi un mero espectador bajo el arco de la Juve.

"Es bueno rescatar un punto sin haber recibido gol", comentó el técnico de los "nerazzurri" Luciano Spalletti. "Pero todo lo que tenemos ahora nos lo hemos ganado y debemos tener eso en mente. En vez de ello, tuvimos un poco de temor, como si no mereciéramos estar aquí, como si algunos no creyeran lo mucho que han crecido".

Mario Mandzukic remeció el travesaño con un tiro, pero la Juve siguió en el tercer puesto, dos puntos detrás del Inter e igualada con Napoli, que recibe a Fiorentina este domingo.

Es la primera vez en 45 duelos de la Serie A que la "Vecchia Signora" se queda sin anotar. Pudo haber tomado la delantera a menos de 10 minutos del final, pero Handanovic detuvo el tiro de Mandzukic. El croata aprovechó el rebote y remató con la cabeza, pero el balón fue despejado sobre la línea de gol por el zaguero brasileño Miranda.

"Hay que felicitar a los jugadores, que dieron un buen partido, sin permitir un disparo a puerta", rescató el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri. "No fue fácil, porque Inter es un equipo compacto con buena calidad técnica. Sólo nos ha faltado el gol".

De manera sorpresiva, el argentino Paulo Dybala no jugó de inicio por la Juve. Ingresó para disputar los últimos 15 minutos, sin mayor incidencia en el cotejo.

También el sábado, Cagliari se recuperó de una desventaja de dos goles para empatar con Sampdoria 2-2, gracias en parte a un extraño gol de Diego Farías.

Cagliari tuvo cuatro lesionados en el primer tiempo, incluido el portero Rafael durante el precalentamiento.

Además recibió dos goles, ambos de Fabio Quagliarella tras pases de Gastón Ramírez.

A los 56 minutos, un despeje del portero de Sampdoria Emiliano Viviano dio en la espalda de Farías y entró al arco. Leonardo Pavoletti igualó a los 60.

Cagliari se alejó siete puntos de la zona de descenso, mientras Sampdoria conservó el sexto lugar en la tabla.

