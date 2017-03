Inter empata con Torino gracias a errores de portero Hart

El portero Joe Hart cometió un par de errores que permitieron el sábado al Inter empatar 2-2 ante Torino, un resultado que no ayuda al conjunto de Milán en su intento por alcanzar los puestos de Liga de Campeones en la Serie A.

Hart dejó escapar entre las manos un remate de Geoffrey Kondogbia a los 27 minutos. Después, salió mal a pescar un centro y permitió que Antonio Candreva anotara con el arco vacío a los 62.

Entre medio de esos goles de Inter, Daniele Baselli y Afriyie Acquah marcaron por Torino a los 33 y 59, respectivamente.

Inter se mantuvo en el quinto puesto con 55 puntos, a cinco del tercero Napoli, que visita el domingo al Empoli. Los dos primeros de la Serie A se clasifican a la fase de grupos de la próxima Champions, y el tercero recibe un boleto a la etapa preliminar del torneo continental.

Atalanta puede empatar en puntos con el Inter si vence el domingo a Pescara, mientras que el Milan, séptimo con 50, puede recortar distancias cuando enfrente más tarde al Genoa.

