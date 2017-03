Sampdoria gana el derbi de Génova con gol de Muriel

El colombiano Luis Muriel anotó el sábado y la Sampdoria derrotó por 1-0 a Genoa en el derbi de la ciudad.

El gol de Muriel a los 71 minutos aseguró que la Sampdoria ganase los dos duelos de la temporada ante Genoa por primera vez en 57 años.

Muriel robó el balón al argentino Ezequiel Muñoz, entró al área y definió pegado al poste derecho.

La Sampdoria trepó al noveno puesto,, mientras que Genoa permaneció 15to antes del resto de la fecha de la Serie A.

