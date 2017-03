Juventus empata por primera vez en la Serie A esta temporada

Roma y Napoli siguen sin perder la esperanza.

Un letárgico Juventus no pudo ampliar a 10 puntos su ventaja como líder de la Serie A cuando el domingo sacó un empate 1-1 en su visita a Udinese. Fue la primera igualdad de la Juve en la liga esta temporada.

Leonardo Bonucci ejerció de héroe y villano al ser desbordado por el delantero colombiano Duvan Zapata en el gol de Udinese y luego anotar el tanto que rescató el empate de la Vecchia Signora.

El equipo de Turín quedó con una ventaja de ocho puntos sobre Roma y 10 por delante de Napoli. Restan 11 fechas en el campeonato.

Luego que Napoli ganó de visita 2-1 ante Roma el sábado, Juventus se presentó con la posibilidad de dar un paso decisivo para la conquista de un sexto scudetto seguido, logro que no tiene precedente.

"Le sacamos un punto a la Roma", valoró el técnico de Juventus Massimiliano Allegri. "Tenemos una pesada carga de partidos, con varios partidos de mucha importancia y nos tocó enfrentarnos a un Udinese que mereció el empate".

"Cuando no puedes ganar ciertos partidos, por lo menos evita la derrota. Inclusive con una victoria, la pelea por el título no iba a quedar sentenciada", añadió.

Udinese solo había sumado un punto en sus cuatro partidos anteriores, con apenas un gol. Pero se adelantó a ocho minutos del descanso, cuando Zapata se quitó la marca y batió al arquero Gianluigi Buffon con un disparo al primer palo.

Juventus padeció para generar ocasiones claras, pero logró nivelar a los 60 en una acción en la que Bonucci cabeceó un tiro libre ejecutado por el argentino Paulo Dybala.

El técnico de Udinese Luigi Delneri fue expulsado de inmediato por reclamar.

Por su parte, Lazio se impuso 2-0 en su visita a Bologna, lo cual le permitió desplazar al Atalanta del cuarto puesto.

Ciro Immobile marcó en dos ocasiones para que el conjunto romano siguiera buscando un boleto a la Liga de Campeones. El atacante ha marcado cuatro dianas en sus últimos cinco cotejos, y demoró apenas nueve minutos en inaugurar el marcador, mediante un testarazo a centro de Senad Lulic.

Sergej Milinkovic Savic, de 22 años, logró el segundo gol de la Lazio, para llegar a 16 en la campaña.

Lazio tiene 53 puntos, cuatro menos que el Napoli y uno más que el Atalanta, perjudicado por un empate sin goles como local ante Fiorentina, cuyo arquero Ciprian Tatarusanu tapó de todo.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini son el equipo revelación de la temporada y se prendieron en la pugna por quedar entre los tres primeros tras vencer a Napoli el pasado fin de semana. Pero el empate de local les dejó a cinco puntos de la zona de 'Champions'.

Con goles de los argentinos, Mauro Icardi y Ever Banega, Inter le ganó como visitante 5-1 a Cagliari.

De titular, el volante Banega también dio una asistencia en la victoria que dejó al Inter seis puntos detrás de Napoli.

Inter se adelantó a los 36, cuando el croata Ivan Perisic dominó un balón picado por Banega. El jugador argentino aumentó tres minutos después al definir de tiro libre, clavando el balón en el ángulo superior izquierdo.

Cagliari descontó casi de inmediato con el gol de cabeza de Marco Borriello.

Perisic anotó su segundo del partido a los 47 tras una bonita pared con Icardi, quien se la devolvió con un taquito hacia atrás.

Icardi alcanzó los 17 goles en la temporada al convertir un penal a los 67, propiciado por una falta de Gabriel, el arquero brasileño de Cagliari. Roberto Gagliardino puso cifras definitivas a los 88, su primer gol con el Inter.

Además, Andrea Belotti facturó un triplete y Torino remontó para vencer 3-1 a Palermo, que acabó con 10 hombres tras la expulsión del delantero Norbert Balogh a los 78 por doble amonestación.

Belotti lidera la tabla de goleadores con 22 tantos, tres más que el argentino Gonzalo Higuaín (Juventus) y el bosnio Edin Dzeko (Roma).

Palermo sigue hundido en los puestos de descenso, a siete puntos de la 17ma plaza que ocupa Empoli, que perdió de local 2-0 ante Genoa. Crotone y Sassuolo igualaron 0-0.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.