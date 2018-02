Sánchez anota su primer gol con Man U en victoria

Después de ser intercambiados en un inusual canje para la liga Premier, Alexis Sánchez y Henrikh Mkhitaryan tuvieron un impacto inmediato el sábado en sus nuevos hogares.









Sánchez aportó dinamismo al ataque de Manchester United y anotó en su debut en Old Trafford en una victoria por 2-0 sobre Huddersfield, mientras que Mkhitaryan fue titular por primera vez con Arsenal y asistió en tres goles en la victoria por 5-1 sobre Everton.

Aaron Ramsey hizo un triplete por Arsenal, que también contó con un gol de su otra adquisición reciente, el delantero Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal y United intercambiaron a Sánchez y Mkhitaryan con la mira puesta en la próxima temporada, tomando en cuenta que Manchester City tiene el título casi asegurado, a pesar que su empate 1-1 ante Burnley permitió que United recortara dos puntos de su ventaja en la tabla de posiciones.

Aun así, el equipo de Pep Guardiola tiene una delantera de 13 puntos, un colchón casi insuperable tomando en cuenta que restan 12 fechas en la temporada de la liga Premier.

Sánchez anotó a los 68 minutos, cuando remató el rebote de un penal que el arquero Jonass Loessl le había atajado. Romelu Lukaku abrió el marcador por United.

Por su parte, el City dejó puntos sobre la mesa por apenas la cuarta ocasión esta temporada y ahora no ha ganado en sus tres últimos partidos como visitante, una racha que incluye un revés en Liverpool que frenó su paso invicto.

El brasileño Danilo abrió el marcador por el City con un derechazo con comba que se metió por un ángulo a los 22 minutos. Fue el único gol para un City que no concretó las numerosas ocasiones de peligro que generó.

Burnley se afianzó en el segundo tiempo y aprovechó la falta de puntería del City para empatar a los 82 minutos con un gol de Johann Berg Gudmundsson.

Southampton salió de la zona de descenso al vencer 3-2 a West Bromwich Albion, mientras que Swansea también se escapó de la zona de descenso _ aunque apenas por diferencia de goles _ al empatar 1-1 con Leicester.

El mexicano Javier "Chicharito" Hernández anotó el gol de West Ham en el revés por 3-1 ante Brighton, que se alejó a tres puntos del descenso. Stoke, en cambio, volvió a caer entre los tres del fondo al perder 2-1 frente a Bournemouth, que trepó al noveno puesto por encima de Everton.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.