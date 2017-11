La suerte rescata a Man United y Chelsea en la Premier

Manchester United y Chelsea precisaron de goles con cierta pizca de suerte para no perderle la pisada al súper líder Manchester City en la Liga Premier inglesa.

Un autogol del zaguero Lewis Dunk estableció la diferencia para que el United derrotase 1-0 a Brighton. A los 66 minutos, el disparo de Ashley Young desde el borde del área se desvió en Dunk, despistó al arquero Matt Ryan y entró en el ángulo superior del segundo palo para el octavo triunfo seguido del United en su feudo de Old Trafford.

Chelsea rescató un punto de su visita a Liverpool, igualando 1-1 en el otro partido destacado de la jornada, y en el que la suerte incidió. A cinco minutos del final, el brasileño Willian quiso centrar un balón hacia el segundo palo y el balón acabó anidándose por la escuadra.

Fue otro buen día para el City, pese a que el líder no juega hasta el domingo en la cancha de Huddersfield.

El United pudo haberse acercado a cinco puntos del City, pero el empate en Anfield menoscabó las opciones de dos rivales. Ademas, los tribulaciones de Tottenham en el estadio de Wembley persistieron al conformarse con un magro empate 1-1 ante el modesto West Bromwich Albion.

Brighton, que llevaba una racha de cinco partidos invicto, fue un hueso duro de roer para el United, pero finalmente pagó cara su falta de audacia en el ataque.

"Nada más se desvió", declaró Young, contrariado porque se señaló un autogol. "Fue un disparo a puerta, así que me lo adjudico".

Fue el 39no partido del United en todas las competencias sin perder de local, un récord para el club. La última derrota se dio en septiembre de 2016 ante Manchester City.

Chelsea estuvo cerca de caer fulminado por culpa de otro jugador que dejaron partir.

Hace dos meses, el verdugo fue Kevin De Bruyne — prematuramente descartado en 2014 por su entonces técnico José Mourinho — al marcar el gol de la victoria ante los "Blues" para Manchester City.

Mohamed Salah coincidió en Chelsea durante el mismo period y fue titular en solo seis partidos de la Premier antes que Mourinho decidió que fuera cedido a préstamo a la Fiorentina y luego a la Roma, que eventualmente negoció la compra permanente. Chelsea podría estar lamentándolo.

Salah anotó su 15to gol de la temporada, en 20 partidos, al aprovechar un pase de Alex Oxlade-Chamberlain a los 65. El delantero egipcio lidera la tabla de cañoneros de la Premier con 10 goles.

Pero Willian evitó la caída. Apenas dos minutos después de entrar como suplente, Willian envió en centro a un par de compañeros junto al segundo poste, pero su disparo pasó por encima del portero Simon Mignolet y se introdujo por el ángulo superior.

"Todo iba a pedir de boca hasta que Willian mandó ese centro", dijo el técnico de Liverpool Juergen Klopp.

Tottenham sigue flaqueando en su búsqueda del título al empatar con West Bromwich Albion. El delantero venezolano Salomón Rondón abrió el marcador para la visita a los cuatro minutos, y Harry Kane igualó a los 74.

Mamadou Sakho anotó en tiempo de descuento para Crystal Palace, que dio vuelta una desventaja inicial para vencer 2-1 a Stoke.

Watford goleó 3-0 a Newcastle, que sufrió su cuarta derrota consecutiva. Swansea y Bournemouth empataron 0-0.

El viernes, West Ham igualó 1-1 con Leicester.

