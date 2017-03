Lukaku anota y Everton se acerca a puestos europeos

Romelu Lukaku anotó su 19no gol de la temporada y Everton superó el sábado 3-0 a West Bromwich Albion para meterse en la contienda por los puestos europeos de la liga Premier.

Después que Kevin Mirallas y Morgan Schneiderlin marcaron en el primer tiempo, Lukaku se elevó para cabecear un centro de Ross Barkley a los 82 minutos y metió su séptimo gol en los cinco últimos partidos. El ariete belga está empatado con Harry Kane como los máximos artilleros del campeonato.

Con cinco victorias al hilo en su estadio en la liga, Everton se acercó a cinco puntos de Liverpool, que ocupa el cuarto puesto que clasifica a la Liga de Campeones. Everton, que no ha perdido en Goodison Park desde diciembre, tiene un partido más.

De todas formas, el equipo dirigido por Ronald Koeman tiene casi asegurado un boleto a la Liga Europa.

Por su parte, Joshua King hizo un triplete y Bournemouth ganó por primera vez este año en la liga al superar 3-2 a West Ham.

Bournemouth incluso se dio el lujo de fallar dos penales.

Peter Byrne / AP Peter Byrne / AP

King tiene ocho goles en sus siete últimos encuentros, y Bournemouth se alejó a seis puntos de la zona de descenso.

En el tercer y último partido de una jornada reducida por la acción de la Copa FA, Hull venció 2-1 a Swansea.

