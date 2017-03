Tottenham y Man City no le pierden la pisada a Chelsea

En la estela de Chelsea, Tottenham y Manchester City no dejan de sumar puntos, sin renunciar a la posibilidad de una debacle de los líderes de la Liga Premier.

Harry Kane quedó en solitario como el máximo cañonero del torneo al facturar un doblete para que Tottenham derrotase el domingo 3-2 a Everton. Fue la novena victoria seguida de Tottenham como local, acercándose a siete puntos de Chelsea, que el lunes visita a West Ham.

El Manchester City marcha tercero, a ocho del líder, luego de imponerse 2-0 ante el colista Sunderland. El argentino Sergio Agüero y Leroy Sane firmaron los goles del City.

Los jugadores del City, que tienen 12 partidos para revertir la ventaja de Chelsea, saben lo que es desperdiciar una diferencia amplia. El equipo de Pep Guardiola llegó a despegarse por ocho puntos de Chelsea al cabo de seis fechas, pero los papeles se invirtieron.

Ahora, según Guardiola, Chelsea es "casi que imparable".

"Es una pena que la distancia con Chelsea sea tan amplia, pero es la realidad", dijo Guardiola. "Arrancamos la temporada con 10 victorias (seguidas), pero nuestro nivel no era el que tuvimos hoy. Siento que estamos muy bien y por eso estamos consiguiendo resultados".

El técnico de Tottenham Mauricio Pochettino también tiene a Chelsea en la mira. "A nosotros nos toca estar ahí cerca si ellos tropiezan", dijo el argentino.

Pese a que se perdió 10 partidos de la temporada por una lesión en el tobillo, Kane suma 24 goles en todas las competiciones, a cuatro de su total de la pasada temporada y con más de dos meses por delante.

En la tabla de goleadores de la Premier, el internacional inglés lidera con 19 conquistas. El belga Romelu Lukaku (Everton) y el chileno Alexis Sánchez (Arsenal) son sus perseguidores inmediatos con 18 y 17, respectivamente.

Kane encaminó la victoria de los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino al anotar a los 20 y 56 minutos. Su primer tanto fue con un soberbio remate desde unos 30 metros.

"Me da risa", dijo. "Yo, Christian (Eriksen) y Eric Dier estuvimos ensayando remates desde esa distancia en el entrenamiento de ayer".

Lukaku, quien amaneció empatado con Kane en la tabla de goleadores, se convirtió en el primer jugador visitante en anotar en White Hart Lane por la Premier con su tanto a los 81 minutos.

Tottenham dominaba a placer, pero acabó sufriendo. Incluso después que Dele Alli convirtió el tercero a los 90, Everton respondió de inmediato en una jugada con pelota detenida que el ecuatoriano Enner Valencia culminó en gol.

La racha de nueve victorias en casa de Tottenham constituye un récord del club en la Premier.

Jermain Defoe estuvo darle al local Sunderland la ventaja a los 20 minutos con un remate que estrelló en un poste, pero el "Kun" Aguero abrió la cuenta al definir de boca de jarro a los 38 tras un centro de David Silva. El volante español también asistió en el segundo gol, con el pase que el alemán Sane capitalizó a los 59.

