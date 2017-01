Southampton vence 1-0 a Liverpool en Copa de Liga

Southampton derrotó el miércoles 1-0 a Liverpool en el partido de ida de su serie por las semifinales de la Copa de Liga de Inglaterra.

Nathan Redmond anotó a los 20 minutos para dejar a Southampton con una ventaja mínima de cara al partido de vuelta en dos semanas en Anfield.

Liverpool venía de empatar sin goles el domingo contra el club de cuarta división, Plymouth, en la Copa de la FA, por lo que tendrá que disputar otro partido de desempate en ese torneo.

Liverpool busca trofeos en tres frentes domésticos, ya que además marcha segundo en la liga Premier detrás de Chelsea.

Los recientes traspiés en los torneos de copa, en los que el técnico Juergen Klopp utilizó muchos suplentes, se producen justo cuando Liverpool va a disputar uno de los partidos más importantes de la temporada, el domingo contra Manchester United por la liga.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.