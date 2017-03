Copa FA: Tottenham avanza a semis gracias a triplete de Son

Son Heung-min firmó un triplete, compensando la baja por lesión de Harry Kane, y Tottenham desembarcó en las semifinales de la Copa FA al aplastar el domingo 6-0 al Millwall de la tercera división inglesa.

El extremo sucoreano suma seis goles en cuatro partidos del torneo de copa esta temporada. Son también habilitó a su compañero de ataque Vincent Janssen para poner fin a una sequía siete meses sin marcar un gol en una jugada desde que el holandés se incorporó al club.

Kane, el máximo goleador de la Liga Premier, tuvo que ser reemplazado a los 10 minutos por una dolencia en el tobillo derecho.

El volante danés Christian Eriksen ingresó por Kane y puso el centro con el que Son maquilló la goleada a los 90, con su tercer tanto de la tarde.

Eriksen fue el responsable de abrir la cuenta a las 31 y gestó el cuarto, obra de Dele Alli, a los 72.

Son también anotó a los 41 y 54.

Tottenham se suma a un notable grupo de semifinalistas, que ya incluye a su rival londinense Arsenal y al Manchester City. El cuarto saldrá del ganador de la eliminatoria entre Chelsea y Manchester United, que se disputará el lunes.

Aunque Tottenham avanzó a las semifinales de la Copa FA por primera vez en cinco años, el gran objetivo es clasificarse a la Liga de Campeones. El equipo dirigido por el técnico Mauricio Pochettino marcha segundo en la Premier, pero prende velas por su máximo anotador.

Kane se perdió 10 partidos tras torcerse el mismo tobillo en septiembre, y Pochettino teme lo peor otra vez tras verlo retirarse con una bota protectora.

"No podemos ponernos a llorar, hay que ser positivos", Pochettino. "Tenemos el personal para reemplazarlo".

Son nunca ha podido consolidarse como titular, pero es avalado con 13 goles esta temporada.

"Son puede jugar como delantero", dijo Pochettino. "Si recuerdan, uno de nuestros mejores partidos fue contra Manchester City aquí y él jugó de delantero, con Harry lesionado (y habilitó un gol de Alli).

El jugador surcoreano también fue blanco del asedio de los hinchas de Millwall cada vez tocaba el balón White Hart Lane, entonando cánticos de "DVD" y "se venden tres por cinco".

Al técnico de Millwall Neil Harris se le consultó en la rueda de prensa sobre si los cánticos tenían ribetes racistas al aludir a estereotipos sobre los asiáticos.

"Estoy seguro que habrá una investigación a cargo de las autoridades", dijo Harris. "Queremos que se tomen medidas severas. ... Es algo abominable en el fútbol y abominable en la sociedad".

La Federación Inglesa planea abrir un expediente sobre el incidente, recabando información y pruebas suministradas por los clubes y la policía".

