El incontenible Mbappé lleva al Mónaco a nuevas alturas

Encabezado por el joven delantero Kylian Mbappé, Mónaco se ha ganado todo tipo de elogios por un fútbol dinámico que ha producido 126 goles esta temporada.

Mbappé está en boca de todos en el fútbol europeo gracias a su velocidad, habilidad y definición. Llegó a 11 goles en 11 partidos cuando anotó el primero en la victoria 3-1 que noqueó al Manchester City y clasificó al Mónaco a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En el partido de ida también anotó, y lleva acumulados 17 en la temporada en todas las competencias. Nada mal para un futbolista de 18 años, que a mediados de octubre todavía jugaba con las reservas.

Los equipos más grandes de Europa estarán formándose para contratar a Mbappé, cuyo habilidoso pero directo estilo de juego ha provocado comparaciones con el gran Thierry Henry.

"Realmente no me gusta comparar a futbolistas de diferentes generaciones, pero ellos tienen un perfil similar, con su habilidad y velocidad para superar a los defensores", dijo el técnico de Francia, Didier Deschamps, quien fue capitán de Henry cuando ganaron la Copa Mundial en 1998. "Solo puedo desear que Kylian tenga la misma carrera que Thierry".

Deschamps convocó a Mbappé a la selección francesa por primera vez el jueves para un partido por las eliminatorias mundialistas en Luxemburgo y un amistoso contra España.

"Kylian ya es muy maduro. Su mayor fuerza, por sobre todas sus demás cualidades, es su autocontrol cuando llega lograr hasta al arquero", dijo Deschamps. "Eso es muy inusual a esta edad y es por eso que él es tan eficiente".

Se calcula que el valor de Mbappé es de unos 60 millones de euros (65 millones de dólares). Pero antes de irse a cualquier lado, el futbolista tiene asuntos pendientes con Mónaco.

"Estoy aprovechando esto al máximo y espero que esto solo sea el principio", declaró Mbappé. "Se siente increíble".

Su fortaleza y visión cuando baja por el centro de la cancha contribuyeron a que Mónaco anotara su segundo gol el miércoles. El vicepresidente del equipo, Vadim Vasilyev, lo felicitó por su autocontrol.

"Lo que me sorprende es la forma en que logra mantener la cabeza fría a pesar de toda la presión que tiene por parte de los medios", agregó Vasilyev.

Mónaco conocerá el viernes su rival de cuartos de final, pero no debe perder de vista sus ambiciones locales, ya que marcha primero en la liga francesa.

"Estamos listos para enfrentar a cualquiera", dijo Vasilyev. "La Liga de Campeones es un bono, nuestra prioridad es la liga".

