PSG vuelve a ganar con goles de Neymar y Lo Celso

El técnico Unai Emery indicó que Neymar festejará su 26to cumpleaños el lunes, invitando a todo el plantel del Paris Saint-Germain a su fiesta.









Y lo más seguro es que el astro brasileño estará exultante tras anotar su 18vo gol liguero el sábado, para que el líder PSG derrotase el sábado a domicilio 3-0 a Lille para conservar su ventaja de 11 puntos en la cima del campeonato francés.

El argentino Giovani Lo Celso fue el autor del tercer gol en el tramo final, luciéndose con un sutil toque de zurda desde el borde del área para clavar el balón en la escuadra. Fue el primer gol del centrocampista para el PSG.

Neymar anotó de tiro libre para el 2-0 y estuvo involucrado en el primer gol, cuando un pase suyo a Edinson Cavani terminó en los pies de Yuri Berchiche, que anotó su segundo gol de la temporada al filo del descanso.

Después de 24 fechas, Neymar está tres goles detrás del uruguayo, máximo anotador de la liga, y pisándole los talones.

La primera temporada de Neymar en el fútbol francés ha superado sus expectativas, al menos su expediente goleador. Suma 27 en los 26 partidos que ha disputado desde que llegó procedente del Barcelona por un monto récord de 222 millones de euros (260 millones de dólares).

Su tanto de tiro libre a los 78 minutos le dejó con 10 en sus últimos siete partidos, en los que también ha aportado cinco asistencias a sus compañeros. Emery aguarda esa misma clase de generosidad la noche del lunes, cuando se menciona que el cuatro veces campeón de Fórmula Uno Lewis Hamilton y el presidente brasileño Michel Temer serán algunos de sus invitados de cena.

"Sé que cenará con sus amigos, compañeros y seres queridos. Creo que estamos todos invitados", dijo Emery, recordándole a sus jugadores que se cuiden debido a que el martes disputarán un partido de visitante ante Sochaux por la Copa de Francia. "Lo más importante es entrenar la mañana del sábado y la tarde del lunes, y el partido es el martes".

En otros resultados, Niza echó de menos a su goleador Mario Balotelli y perdió 1-0 ante el visitante Tolosa, cayendo al séptimo puesto detrás de Montpellier, que quedó sexto tras vencer de local 2-1 a Angers.

El lateral derecho Mathieu Debuchy anotó en su debut con Saint-Etienne tras desembarcar procedente del Arsenal inglés y el volante Remy Cabella añadió el otro para el triunfo 2-0 en casa del 17mo Amiens. Saint-Etienne marcha a mitad de tabla.

Por su parte, el técnico uruguayo Gustavo Poyet ganó su segundo partido seguido desde que asumió las riendas de Burdeos con la victoria 2-0 de visita a Estrasburgo, para situarse octavo en la clasificación.

El domingo, el tercero Lyon, situado tres puntos detrás de Marsella, visita al cuarto Mónaco.

