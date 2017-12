Di María y Pastore dan triunfo a PSG sobre Lille por 3-1

Ángel Di María y Javier Pastore, dos jugadores argentinos que enfrentan un futuro incierto con el París Saint Germain, anotaron para que el puntero de la liga venciera a Lille por 3-1 el sábado.

El juvenil Kylian Mbappe selló el triunfo en el descuento después que el artillero de Lille Anwar El Ghazi descontó a los 86.

Es probable que el PSG deba vender jugadores después de erogar la friolera de 402 millones de euros (473 millones de dólares) para fichar al brasileño Neymar y al también delantero Mbappe. Ello llevó a que el club, de propietarios cataríes, fuera investigado por la UEFA, ante presuntas infracciones a las reglas del "fair play financiero". El equipo parisiense enfrentaría así presiones para transferir jugadores durante enero a fin de lograr un mejor balance en sus cuentas.

Di María y Pastore han figurado en la alineación titular sólo de manera intermitente, y lucen como candidatos para marcharse. El PSG rechazo una oferta del Barcelona por Di María justo al final del plazo de transferencias veraniegas.

"No me han dicho que quieran irse", manifestó sin embargo el técnico Unai Emery.

Después de un comienzo lento en el Parque de los Príncipes, los locales se pusieron en ventaja a los 28 minutos cuando Pastore envió un pase filtrado a Mbappe y éste un centro para el cabezazo de Di María cerca del punto del penal.

Al comienzo del segundo tiempo, el uruguayo Edinson Cavani robó un balón y lo pasó a Di María, quien a su vez habilitó a Pastore para un buen remate desde el borde del área.

El Ghazi descontó tras un mal pase del defensor central Marquinhos del PSG, que quedó con nueve puntos de ventaja sobre el escolta y campeón defensor Mónaco. El conjunto del principado remontó una desventaja de dos goles y se impuso 3-2 a Troyes.

PSG perdió su condición invicta la semana pasada, cuando cayó por 2-1 ante Estrasburgo. Tropezó también en la Liga de Campeones de Europa, por 3-1 en su visita al Bayern Múnich. Fueron las primeras derrotas consecutivas del equipo parisiense desde diciembre de 2014, lo que derivó en especulaciones sobre una destitución de Emery.

"Necesitábamos esta victoria para recuperar el ritmo y la confianza", dijo el central Presnel Kimpembe. "Las críticas son normales en el fútbol, pero todos aquí estamos acostumbrados a eso".

Lille obtuvo un tiro de esquina en el último minuto y el portero Mike Maignan corrió a apoyar a su equipo en el área atestada de PSG, pero el balón fue despejado y Mbappe corrió desde la mitad del campo para rematar al arco abandonado.

El argentino Guido Carrillo ingresó como sustituto para rescatar al Mónaco con dos tantos en las postrimerías del encuentro. También el surcoreano Suk-Hyun-jun marcó en dos ocasiones para que los visitantes tomaran la ventaja por 2-0 después de 50 minutos.

Un autogol del zaguero Mathieu Deplagne acercó a Mónaco a los 70. Carrillo devolvió la tranquilidad con sus tantos a los 84 y 88.

En otros duelos, Montpellier igualó 1-1 ante Angers, Guingamp goleó 4-0 a Dijon, Tolosa se impuso 2-0 a Caen y Metz empató 1-1 frente a Rennes.

El domingo, Lyon visita a Amiens y Marsella recibe a Saint-Etienne.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.