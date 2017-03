Niza empata y se rezaga en la lucha por título de Francia

Niza empató el sábado 1-1 con Nantes y se rezagó en la lucha por el título de la liga francesa de fútbol.

El conjunto del sur de Francia, que busca su primer campeonato desde 1959, dejó puntos sobre la mesa por segunda fecha consecutiva, tras igualar la semana pasada frente a Caen.

Niza sigue tercero en la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder Mónaco, que juega el domingo contra Caen. El campeón Paris Saint-Germain marcha segundo, un punto por encima de Niza, antes de su encuentro del domingo contra Lyon.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.