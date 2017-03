Marsella no pasa del 0-0 ante Lille en la liga francesa

Lille y Marsella firmaron un aburrido empate sin goles el viernes en la liga francesa.

El resultado dejó al conjunto marsellés en el quinto puesto de la tabla, a 22 puntos del líder Mónaco. Lille está 34 unidades debajo de la punta.

En casa, Lille tuvo la mejor oportunidad del encuentro, a seis minutos del final, pero el cabezazo del delantero Eder se estrelló en el larguero y luego fue desviado por el guardameta Yohann Pele.

El cotejo marcó el regreso del técnico de Marsella, Rudi García, a su antiguo club.

Lille está bajo las órdenes de Franck Passi, el entrenador a quien García sustituyó en el Marsella luego que el multimillonario estadounidense Frank McCourt adquirió el club.

García pasó cinco años como técnico de Lille, guiándolo al doblete de copa y liga en 2011. Estuvo después al frente dela Roma en la Serie A.

En otro encuentro, Metz dejó atrás una racha de cinco duelos sin ganar, al imponerse 1-0 sobre Bastia, con lo que se alejó a siete puntos de la zona de descenso.

En cambio, el cuadro de Córcega siguió en la zona de peligro, tres unidades encima del colista Lorient.

