Tras el fiasco en Barcelona, PSG gana apenas en Francia

Aún aturdido por el fiasco en Barcelona, París Saint Germain logró apenas imponerse al peor equipo de la liga francesa.

El 2-1 conseguido el domingo sobre Lorient hará poco por atenuar el sentimiento de vergüenza que dejó a media semana el 6-1 que el PSG se llevó en los octavos de final de la Liga de Campeones. Se convirtió en el único equipo de la historia que ha sido eliminado tras conseguir una ventaja de 4-0 en el partido de ida.

Y el recuerdo de esa debacle podría perseguir por mucho tiempo al técnico Unai Emery, quien por ahora ha recibido sin embargo el voto de confianza del presidente Nasser Al-Khelafi. Laurent Blanc, antecesor de Emery, obtuvo un espaldarazo similar, pero fue destituido a mediados del año pasado.

Fue entonces cuando llegó Emery, procedente del Sevilla.

Por lo menos, la victoria en la liga francesa colocó al PSG encima de Niza, para anclar en el segundo puesto con 65 puntos. El líder Mónaco acumula 68 pero tiene una diferencia de goles mucho mejor. Así, en términos efectivos, la diferencia es de cuatro unidades, cuando restan nueve fechas, en las que PSG buscará revalidar su título para mitigar sus penas.

"Sí, estamos un poco aliviados", dijo el volante Christopher Nkunku, autor del segundo tanto. "Lo más importante era ganar".

PSG tomó la ventaja a los 28 minutos, en un tiro de esquina que el argentino Ángel di María cobró rasante. Benjamin Jeannot anotó un autogol, cuando el esférico lo golpeó en una espinilla cerca del primer poste, en momentos en que el uruguayo Edinson Cavani buscaba alcanzar el esférico.

Nkunku, de 19 años, aumentó a los 52, por medio de un tiro de larga distancia y tras una estupenda jugada de Cavani.

Michael Ciani acercó a Lorient a la mitad del segundo tiempo. Pero el Lorient no es el Barcelona, y esta vez el PSG salvaguardó el triunfo.

En otros encuentros, Lyon aplastó 4-0 a Tolosa y Saint Etienne igualó 2-2 ante Metz.

