Balotelli anota y Niza empata 2-2 con Caen

Mario Balotelli metió su décimo gol de la temporada y encabezó la remontada de Niza para empatar el viernes por 2-2 ante Caen en la liga francesa.

Abajo 2-0 y con 20 minutos por jugar, Balotelli frenó una sequía de cuatro partidos al definir un pase del zaguero brasileño Dante. Siete minutos después, Anastasios Donis firmó el empate.

Niza, una de las sorpresas de la temporada en el fútbol francés, trepó al segundo puesto en la tabla, un punto por encima del campeón Paris Saint-Germain y a dos del puntero Mónaco, que tienen pendientes sus partidos de la fecha.

El entrenador Lucien Favre se mostró fascinado por la respuesta de sus jugadores ante el marcador adverso, pero advirtió que el equipo debe estar concentrado.

"Nunca nos rendimos, seguimos jugando porque creemos en nosotros", dijo. "A veces se nos olvida cómo jugar. Hay que atacar, pero no te puedes olvidar de defender".

Ivan Santini y Yann Karamoh anotaron por Caen.

Más tarde, Marsella goleó 3-0 a Caen con un doblete del extremo Florian Thauvin, quien ha igualado la mejor marca de su carrera, con 10 tantos.

Thauvin pasó penurias en la Liga Premier inglesa la temporada anterior con Newcastle. En la presente campaña, ha convertido en varias ocasiones desde fuera del área.

Esta vez marcó mediante un disparo rasante, a unos 20 metros del arco. Remy Cabella hizo el 2-0 a los 20 minutos y Thauvin hizo la tercera diana, a boca de gol.

Con la victoria, Marsella rebasó a Burdeos y se colocó en el quinto puesto. Burdeos visita a Mónaco el sábado, mientras que PSG, que busca levantar cabeza luego de su traumático revés 6-1 ante el Barcelona que lo eliminó de la Liga de Campeones, enfrenta el domingo al colero Lorient.

