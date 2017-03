PSG vence a Nancy con gol de Cavani

Edinson Cavani anotó con un penal en los minutos finales y Paris Saint-Germain consiguió el sábado una luchada victoria 1-0 sobre Nancy en la liga francesa.

PSG alcanzó en puntos al líder Mónaco, que tiene una enorme ventaja en diferencia de goles y puede recuperar su ventaja de tres unidades el domingo ante Nantes.

El campeón del fútbol francés no tuvo un buen partido, y parecía encaminado a su segundo empate consecutivo como local hasta que Serge Aurier fue derribado dentro del área y Cavani metió el gol de penal a 10 minutos del final.

Justo antes del gol, Nancy estuvo a punto de anotar, pero el remate de Alexis Busin se estrelló en un poste.

"Es difícil jugar bien contra equipos que te cierran los espacios", dijo Cavani. "Si no anotas al principio, estos equipos ganan en confianza".

El uruguayo sumó su 27mo gol en la liga.

PSG visita el miércoles a Barcelona con ventaja de 4-0 para definir su serie de octavos de final de la Liga de Campeones, por lo que el técnico Unai Emery reservó a titulares como Julian Draxler y Blaise Matuidi.

Más tarde, el tercero Niza visita a Dijon.

