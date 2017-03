FIFA evaluará compensaciones de miembros de su Consejo

La FIFA evaluará las compensaciones salariales y de pensiones que otorga a los miembros de su Consejo rector, que actualmente reciben 300.000 dólares anuales de estipendios.

La FIFA dijo en un comunicado que "se evaluarán estos asuntos en las reuniones a fin de mes".

El estipendio actual de 300.000 dólares, además de los gastos diarios, fue pactado por el liderazgo anterior y antes que el grupo rector fuese expandido a 37 miembros.

Los planes de pensiones para los miembros del Consejo de la FIFA y el comité ejecutivo salieron a relucir en un veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la apelación de Joseph Blatter de su veto del fútbol.

La FIFA paga una pensión de 9.000 dólares por cada año de servicio.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.