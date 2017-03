FIFA se deshace de placa con nombre de Blatter

La FIFA se deshizo de un recordatorio de su expresidente Joseph Blatter en su sede en Suiza.

Desde que el edificio fue inaugurado en 2007, una placa plateada de más de un metro de alto ubicada en la zona de recepción enumeraba a los miembros del comité ejecutivo de ese año, presidido por Blatter.

Los visitantes podían leer el mensaje de inauguración en francés encima de los nombres encabezados por Blatter, quien ahora está suspendido durante seis años por conducta antiética.

La mayoría de los hombres en la lista han sido sancionados por el comité de ética de la FIFA, o acusados de delitos por el Departamento de Justicia estadounidense, o están bajo la lupa de las autoridades suizas.

La FIFA no explicó de inmediato el motivo para sacar la placa del muro de piedra donde estaba ubicada.

