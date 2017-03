United enfrentará a Anderlecht en cuartos de Liga Europa

Manchester United jugará contra Anderlecht en los cuartos de final de la Liga Europa.

United busca su primer título de la competencia de segunda línea de clubes europeos. Visitará al club belga el 13 de abril para el partido de ida, y recibirá a Anderlecht el 20 de abril en Old Trafford.

Por su parte, Celta de Vigo enfrentará a Genk, Ajax a Schalke y Lyon a Besiktas en las otras series de cuartos de final, según el sorteo del viernes.

La final está programada para el 24 de mayo en Estocolmo.

El ganador del torneo se clasificará a la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones. Esa podría ser la única vía para que United regrese a la Champions, ya que el equipo dirigido por José Mourinho marcha sexto en la liga Premier.

Celta, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, es el último equipo español con vida en el torneo. Clubes de España han ganado cinco de los siete últimos títulos de la Liga Europa, incluyendo tres consecutivos del Sevilla.

