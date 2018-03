Barcelona se aleja a 11 del Atlético y Cristiano firma póker

Lionel Messi anotó por sexto partido consecutivo para que el Barcelona derrotara el domingo 2-0 al Athletic de Bilbao en la liga española, aunque el protagonista de la 29na fecha no fue otro que Cristiano Ronaldo, autor de un póker en la goleada del Real Madrid por 6-3 al Girona.

Sin el uruguayo Luis Suárez por sanción, Paco Alcácer registró su tercer gol del campeonato a los ocho minutos por el Barsa, mientras que Messi celebró su 25ta diana a los 30 y amplió su ventaja como máximo cañonero.

El equipo azulgrana comanda ahora la clasificación con 75 puntos a cambio de los 64 del Atlético de Madrid, que perdió 2-1 en los descuentos en su visita al Villarreal, quinto con 47 unidades.

El equipo del argentino Diego Simeone logró adelantarse gracias al 17mo gol de Antoine Griezmann, por la vía del penal a los 20 minutos, pero acabó sufriendo su tercera derrota gracias a un doblete de Enes Unal (82 y 91).

"Tengo la sensación de que el partido lo perdí yo", se responsabilizó Simeone.

Unal niveló de cabeza y luego rebanó un balón suelto en el área rojiblanca, para que el Villarreal rebasara en la tabla al Sevilla.

"No tiene explicación", comentó el mediocampista del Atlético, Saul Ñíguez. "No creo que tengamos que pensar en la liga".

El Atlético sigue detrás del Barsa, mientras que el Madrid se colocó tercero con 60 puntos, gracias a los cuatro tantos de Cristiano Ronaldo (11, 47, 64 y 91), quien también asistió a Lucas Vázquez (59). El astro portugués suma 22 goles y se ubica segundo en la tabla de cañoneros.

"Sabemos de lo que es capaz Cristiano", valoró el timonel, Zinedine Zidane. "Llegamos bien al momento crítico de la temporada".

El uruguayo Christian Stuani festejó un doblete (29 y 67) por el Girona y suma 17 redes, pero el equipo catalán se mantiene séptimo con 43 puntos. Gareth Bale (86) anotó el quinto y Juanpe Ramírez (88) volvió a recortar.

"Estamos haciendo una gran campaña ¿Por qué no luchar por los puestos europeos?", preguntó Stuani.

Leganés venció 2-1 al Sevilla con tantos de Unai Bustinza y Javier Eraso a los 41 y 69 minutos, respectivamente, y escaló al 12do lugar. El Sevilla recortó por vía del mexicano Miguel Layún y suma dos puntos menos que el Villarreal.

El décimo Celta de Vigo y el colero Málaga empataron sin goles en feudo vigués

El Athletic reiteró su decepcionante campaña al caer al 13er puesto con 35 puntos.

Alcácer y Ousmane Dembélé formaron trio atacante junto a Messi en el Barsa, y los bilbaínos se resguardaron en defensa, aunque de poco les sirvió.

Kepa Arrizabalaga apenas pudo seguir con la mirada el segundo remate al arco del Barsa, un toque de primeras de Alcácer a centro raso de Alba, después de que el astro argentino profundizara en elaborada jugada.

"Messi está en su mejor momento. Cada día puede hacer una cosa nueva", opinó Alcácer. "No debemos mirar la clasificación, y sí pensar en el presente".

El Athletic soportó el aluvión inicial, que incluyó un latigazo de Messi a pase de Dembélé y una espectacular volea al travesaño de Coutinho, nuevamente habilitado por Alba.

El trío se asoció a menudo con Messi, autor del segundo al recibir cómodamente en la media luna y ajustar su zurdazo junto a la esquina inferior.

Despachado el Athletic, los azulgranas despidieron el partido con la sensación de que la recta final hacia su 25to título liguero se presenta de lo más llano.

"Estamos lejos. Abril será muy duro. El parón nos vendrá muy bien", insistió el técnico, Ernesto Valverde, previo a la pausa por partidos de selección.

Cristiano arrancó a todo tren en Madrid, forzando una buena intervención de Yassine Bounou antes de abrir el marcador tras un error de la defensa del Girona, que permitió su remate de primeras a pase de Toni Kroos.

Pero los visitantes no se amilanaron, inquietando a menudo el arco defendido por el costarricense Keylor Navas, hasta lograr el empate en potente cabezazo de Stuani.

El segundo tiempo empezó con un nuevo gol de Cristiano, quien definió por arriba tras exquisito pase filtrado por Karim Benzema. El francés también facilitó el tercero, con dejada final del astro portugués a Vázquez, hábil en la colocación junto al poste.

La generosidad de Cristiano le vino de vuelta en el cuarto, cuando aprovechó un rechace tras tiro de Benzema; aunque Stuani dejó nuevamente constancia del tesón visitante con un segundo testarazo a la red.

Bale puso el quinto, asistido por otro suplente como Luka Modric, y respondió nuevamente el Girona con otro remate aéreo de Juanpe. Pero la última palabra la tuvo Cristiano, quien zanjó el festival con una precisa definición al contragolpe.

