Leganés y Levante igualan sin goles en la Liga española

Leganés consiguió el martes un empate sin goles en su visita a Levante, en un duelo de la Liga española que incluyó una expulsión por bando.

Nordin Amrabat, extremo del conjunto visitante, se llevó su segunda tarjeta amarilla cuando restaba poco más de 20 minutos. Levante perdió a José Campaña, también por su segundo cartón amarillo, en los descuentos.

Cada conjunto terminó el ríspido encuentro con cuatro jugadores amonestados.

Gracias a este empate fuera de casa, el conjunto "Pepinero" llegó a 21 puntos, que le bastan para ser octavo en la Liga. Levante suma 18 unidades y está en el 15to peldaño.

El encuentro puso en marcha la 17ma fecha, que proseguirá del miércoles al sábado. En ese último día, está previsto el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.