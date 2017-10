El Barcelona vence al Málaga y retoma ventaja en la liga

El Barcelona se reencontró con el triunfo en la liga española el sábado al ganar sin excesivo brillo y por 2-0 al visitante Málaga, retomando de paso su ventaja de cuatro puntos en lo alto de la clasificación sobre el Valencia, que también derrotó en casa al Sevilla por contundente 4-0.

El Barsa se deshizo del colero al cierre de la jornada, pese a la presión añadida del escolta Valencia, que ha vencido en cinco partidos seguidos y se garantizó el segundo lugar al término de la novena fecha.

Pero los azulgranas también andan seguros en la punta, después de arrancar el campeonato con siete victorias y tan solo permitirse un relativo tropiezo la pasada jornada, cuando igualaron 1-1 en cancha del Atlético de Madrid.

Contra el Málaga, el equipo de Ernesto Valverde disfrutó de un triunfo plácido, el segundo en cuatro días tras despachar también el miércoles al Olympiacos por 3-1 en la Liga de Campeones, y mantiene también a distancia al Real Madrid, actual tercero y rival del Eibar el domingo.

"Nos faltó un poco de ritmo. Es el tercer partido en seis días y psicológicamente es difícil", analizó Valverde, elogioso del trabajo del uruguayo Luis Suárez, pese a su preocupante sequía goleadora. "Le veo bien. Lo importante es que tenga ocasiones".

Gerard Delofeu repitió como titular y abrió el marcador a los dos minutos, mientras que Andrés Iniesta lo rubricó a los 56 con su primer tanto liguero, habilitado de forma brillante por el astro argentino Lionel Messi.

En Valencia, Gonzalo Guedes fue el héroe con dos golazos, y Simone Zaza y Santi Mina añadieron otro tanto cada uno en el triunfo de los locales, que alcanzaron los 21 puntos, por 25 del Barsa.

Guedes inauguró el marcador a los 43 minutos tras una cabalgada al contragolpe, dos recortes y derechazo inapelable al rincón más lejano, mientras que Zaza celebró su octava diana liguera a los 51 tras excelente acción personal y remate cruzado en el área, para su séptimo tanto en los últimos cinco encuentros.

Mina arrancó de suplente, pero amplió a los 85, culminando una veloz jugada al contragolpe con asistencia de Guedes, antes de que el propio portugués culminara su partidazo con otro gol de bella factura, picando la pelota por encima del arquero en los descuentos.

"Hay que estar centrados para seguir arriba", recalcó Guedes.

El Sevilla que dirige el argentino Eduardo Berizzo agravó su crisis de resultados con su tercera derrota seguida en todas las competiciones, incluida una goleada por 5-1 el pasado jueves, que le endosó el Spartak de Moscú en la Liga Europa.

El conjunto andaluz, que arrancó la liga de forma arrolladora, clasifica actualmente quinto con 16 puntos.

"Hay que levantar la cabeza y trabajar. No temo la destitución", declaró Berizzo.

Un puesto por debajo y con el mismo total marcha el vecino Betis, que derrotó 2-0 al Alavés gracias a un tanto del paraguayo Tony Sanabria a los 13 minutos y un gol en contra de Alexis Ruano a los 75.

Getafe y Levante empataron 1-1 al arranque de la jornada y merodean la mitad de la tabla con nueve y 11 puntos, respectivamente.

Faycal Fajr puso en ventaja al Getafe a los 58 minutos, y José Luis Morales igualó a los 62.

El Barsa se benefició de un clamoroso error arbitral para abrir el marcador, pues Lucas Digne centró una pelota que claramente rebasó la línea de fondo y Deulofeu remató acrobáticamente de espuela ante el estupor general.

Pese al mazazo, el Málaga se levantó y opuso resistencia, en especial por vía del uruguayo Diego Rolan, incordio constante en la presión sobre la salida de balón local, mientras que el Barsa, falto de velocidad por las bandas, limitó sus arribos a un tiro libre directo de Messi, que se estrelló en la barrera.

Tuvo el empate el también uruguayo Gonzalo Castro, pero cabeceó fuera un cruce de Juankar Pérez, y los visitantes alcanzaron el descanso con la mala noticia de la lesión aparentemente muscular de Rolan.

La ausencia del punta perjudicó la presión malagueña y el Barsa empezó a encontrar con mayor regularidad a Messi, quien forzó la primera gran intervención del arquero debutante, Andrés Prieto, con un tiro raso y potente.

La segunda llegada consecutiva del rosarino fue letal: recibió un balón limpió del también argentino Javier Mascherano, atrajo la defensa y soltó una asistencia primorosa para Iniesta, cuyo zurdazo tocó en el venezolano Roberto Rosales camino del rincón izquierdo.

Sin fuelle ni ánimo, el Málaga se acabó diluyendo, aunque el Barsa no aprovechó la circunstancia para engordar el marcador por vía de Suárez, quien mandó el balón fuera con todo a favor tras una pundonorosa carrera y descarga de Sergi Roberto.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.