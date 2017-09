Messi asiste, Paulinho marca, y el Barcelona sigue lanzado

Paulinho salió de la banca y anotó a seis minutos del final el gol que coronó una remontada y rescató un triunfo por 2-1 del Barcelona el sábado en la cancha del Getafe, con el que el club catalán mantuvo el paso perfecto en cuatro fechas de la liga española.

A esperas de lo que haga el domingo la Real Sociedad, hasta el momento el único equipo que también ha ganado todos sus partidos, el Barsa sigue líder del campeonato con 12 puntos de 12 posibles. El conjunto vasco recibe al campeón Real Madrid.

Tercero por ahora es el Atlético de Madrid, que estrenó su nuevo estadio Wanda Metropolitano con victoria de 1-0 sobre el colista Málaga.

La empresa se puso cuesta arriba pronto para el Barcelona, pues el recién ascendido Getafe tomó ventaja con el gol de volea del japonés Gaku Shibasaki a los 39 minutos, y logró mantener a raya a Lionel Messi, máximo cañonero del campeonato con cinco dianas.

El Barsa, sin embargo, logró empatar gracias al también relevo Denis Suárez a los 62, aunque entremedio perdió por lesión muscular al francés Ousmane Dembélé, una baja que complicará las próximas alineaciones del técnico, Ernesto Valverde.

El jugador del Barcelona, Paulinho, izquierda, anota el gol del triunfo del Barcelona por 2-1 sobre Getafe en un partido por la liga española el sábado, 16 de septiembre de 2017, en las afueras de Madrid. (AP Foto/Francisco Seco) El jugador del Barcelona, Paulinho, izquierda, anota el gol del triunfo del Barcelona por 2-1 sobre Getafe en un partido por la liga española el sábado, 16 de septiembre de 2017, en las afueras de Madrid. (AP Foto/Francisco Seco)

"Sabemos que la plantilla es amplia, y que hay jugadores que aunque no han jugado los vamos a necesitar", resumió Valverde. "Teníamos que darle la vuelta al partido y cambiar algo porque nos estábamos estrellando contra un muro. Los cambios han aportado frescura y gol en un campo muy complicado".

El técnico acertó, pues Paulinho entró en escena a los 77 y acabó desnivelando la balanza poco después, a los 84, asistido por Messi.

"Mis características son aparecer en el área como hombre de atrás. Tomamos un gol, pero jugamos con paciencia y tranquilidad", explicó Paulinho. "Me voy muy feliz por marcar el gol de la victoria y remontar el marcador. Fue un partido muy difícil y debemos felicitarnos".

Getafe quedó undécimo con cuatro puntos.

Un gol de Antoine Griezmman a los 61 minutos le valió el triunfo al Atlético. El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone no desplegó un gran juego, pero mantuvo el cerrojo defensivo, sigue invicto y quedó con ocho unidades.

"Muy feliz de haber metido el primer gol en este magnífico estadio. Ojalá vengan muchos más. Tenía ganas de correr y jugar", dijo Griezmann, que regresó de una sanción de dos partidos.

El delantero francés remató al primer poste un centro del también argentino Ángel Correa tras excelente gambeteo por la banda derecha y sentenció al Málaga de Míchel González, todavía huérfano de puntos por la cuarta fecha.

"Necesitamos la mejor versión de Griezmann y está volviendo a ser el jugador determinante que siempre ha sido. La jugada de Correa fue maravillosa. Fue difícil, aún debemos mejorar", valoró Simeone.

La jornada arrancó con el empate 1-1 entre Valencia y Levante, en el derbi valenciano. El brasileño Rodrigo abrió la cuenta por el Valencia a los 31 minutos, y Enis Bardhi sentenció el empate cuatro minutos antes del entretiempo. La igualdad dejó al Levante en el sexto puesto y al Valencia séptimo, ambos con seis puntos.

Betis festejó su segunda victoria, 2-1 frente al visitante Deportivo La Coruña, gracias a un doblete de Joaquín Sánchez (14 y 76), que volvió inútil el tanto del argentino Fede Cartabia (23).

El Barsa no arrancó con fiereza en Getafe y los locales pronto dieron muestras de su peligrosidad con un centro de Shibasaki que desvió Gerard Piqué y al que no llegó en el segundo poste Jorge Molina.

La respuesta azulgrana fue más bien tibia, mediante cabezazo centrado de Samuel Umtiti, mientras que las sensaciones empeoraron para el equipo de Valverde con la lesión muscular de Dembélé antes de la media hora de juego. El club informó que el atacante de 20 años sufrió una lesión de isquiotibiales de la pierna izquierda.

La desgracias nunca vienen solas, y al poco el Barsa encajó un segundo mazazo con el golazo de Shibasaki, una antológica volea de zurda desde fuera del área que superó la estirada de Marc-André ter Stegen.

El equipo de Valverde exhibió mejor cara en el segundo tiempo y subió el empate tras jugada embarullada en que Sergi Roberto retrasó una pelota a Suárez, quien la amansó con la suela del botín, apuntó con calma, y la ubicó con en el rincón superior más lejano con efecto hacia afuera, imposible para Guaita.

Ingresó entonces Paulinho por Ivan Rakitic, y el brasileño validó al máximo la decisión de Valverde con una jugada típica de sus condiciones. Fichado el mes de agosto procedente de la liga china, el mediocampista presentó sus credenciales con un gol que aunó potencia, instinto y definición tras excelente servicio al hueco de Messi, visionario como pocos para adivinar la maniobra, finiquitada con un potente remate cruzado con la diestra.

