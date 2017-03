Las Palmas supera a Villarreal en la Liga Española

Kevin Prince Boateng anotó un tanto y generó la jugada en la que fue expulsado un futbolista de Villarreal, para que Las Palmas se impusiera el viernes 1-0 en un cotejo de la Liga española.

Dani Castellano envió un centro perfecto para que Boateng marcara de cabeza a los 10 minutos. Con ello, llegó a 10 dianas desde que se incorporó a Las Palmas para esta temporada.

El exastro del Milan contribuyó también para que el "Submarino Amarillo" se quedara con 10 hombres a los 19 minutos. Interceptó un pase retrasado del argentino Mateo Musacchio, y Víctor Ruiz le cometió una falta para evitar el mano a mano con el arquero.

Boateng, quien cumplió 30 años la semana pasada, estuvo cerca de aportar otro gol en un par de ocasiones durante el complemento.

Fue la primera victoria del conjunto canario en cinco fechas. Con ello, trepó al undécimo puesto.

"Esto es bueno para la moral del equipo", consideró el volante Roque Mesa.

Villarreal no caía como visitante en la temporada de liga desde el 20 de noviembre, y vio cortada una racha de tres triunfos consecutivos. Permaneció en el quinto puesto, con lo que perdió una oportunidad de acercarse a los cuatro peldaños que reparten boletos para la Liga de Campeones.

"Era importante para nosotros ganar hoy, de modo que pudiéramos presionar a los equipos que están arriba", dijo el centrocampista Bruno Soriano.

Este sábado, el puntero Real Madrid visita al Athletic de Bilbao. Barcelona, que marcha dos puntos atrás, será anfitrión de Valencia el domingo.

