Sevilla se atasca ante Alavés y se rezaga de los líderes

Sevilla no pudo pasar el lunes del empate 1-1 en su visita al Alavés, complicando sus pretensiones de pelear por el título de la liga española tras un fin de semana en el que tanto Barcelona y Real Madrid salieron victoriosos.

El resultado puso fin a la racha de cuatro victorias del Sevilla, que quedó tres puntos detrás del Madrid y a cuatro del líder Barcelona. El Madrid tiene un partido pendiente.

Sevilla pegó primero con el gol de Wissam Ben Yedder, pero el conjunto andaluz encajó el tanto del empate a los 75 minutos tras un fallo de su arquero Sergio Rico.

Ambos equipos generaron varias ocasiones de gol en el último cuarto de hora en el estadio Mendizorroza, pero no supieron capitalizarlas.

Fue apenas el tercer partido en el que el Sevilla no canta victoria en las últimas 12 jornadas ligueras. Los otros tropiezos fueron el empate 0-0 contra Villarreal y la derrota 3-1 de visita al Espanyol, un partido en el que estuvo en inferioridad numérica casi desde el comienzo.

Ben Yedder abrió la cuenta a los 23 minutos, en una jugada en la que el delantero francés evitó caer en el fuera de juego al irrumpir dentro del área y definió con un latigazo de zurda al segundo palo.

Los visitantes no supieron aprovechar numerosas oportunidades para incrementar la diferencia antes del descanso y el Alavés se apoderó de la iniciativa en el complemento.

"No concretamos situaciones muy claras que no acabaron en gol", se lamentó el técnico argentino del Sevilla Jorge Sampaoli. "El rival apretó mucho en la segunda parte y nosotros estuvimos neutro en el ataque".

Aleksandar Katai empató para el local apenas 10 minutos después de salir de la banca, en una acción en la que Rico no supo controlar un centro al área. El balón rebotó en el volante serbio y se anidó en la red.

"Algo de mala suerte en esa jugada", dijo Rico. "Pero hemos sumado un punto de visitante y hay que seguir peleando hasta el final":

Alavés, finalista de la Copa del Rey junto al Barcelona, se mantiene en el 11mo puesto entre 20 equipos, con 34 puntos.

Sevilla, en busca de su primer título de liga desde la temporada 1945-46, quedó más atrás de los punteros, luego que el Barcelona aplastó 5-0 al Celta de Vigo y el Madrid se impuso 4-1 ante Eibar.

Ganador de las tres últimas ediciones de la Liga Europa, Sevilla alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones. Deberá defender una ventaja 2-1 en la cancha del campeón inglés Leicester para el partido de vuelta.

