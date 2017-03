El Atlético le gana al Valencia y recupera la cuarta plaza

Con marcado acento francés, el Atlético de Madrid ganó el domingo por 3-0 al Valencia en la liga española y recuperó la cuarta plaza que transitoriamente le había quitado la Real Sociedad.

Sin el central uruguayo Diego Godín por sanción y el delantero Fernando Torres por lesión, el equipo dirigido por el argentino Diego Simeone se agarró a tantos de Antoine Griezmann a los 10 y 83 minutos, más otro de Kevin Gameiro a los 48 para tumbar al cuadro valencianista, truncar una racha de dos partidos sin ganar, y volver a encaramarse a la zona que da boleto a jugar la próxima Liga de Campeones.

Las dos primeras dianas de los delanteros franceses llegaron al inicio de cada periodo, y el doblete de Griezmann dejó al ariete con 12 tantos en su cuenta particular.

"Contento con el rendimiento. No era una final, queríamos ganar ante nuestra afición con un buen partido y lo logramos", sintetizó Griezmann.

Los rojiblancos suman 49 puntos por la 26ta fecha, uno más que la Real, ahora quinta, y seis menos que el tercer clasificado, Sevilla.

"La respuesta fue fantástica. El equipo golpeó en el primer tiempo y pudimos marcar más. Hicimos un partido muy completo", valoró Simeone. "Entramos en la parte más importante del curso, y veremos quién es el que tiene más fuerza".

El Barcelona lidera la clasificación con 60 unidades, una más que el Real Madrid, que tiene un partido pendiente. Ambos cosecharon goleadas el sábado, cuando el Barsa despachó 5-0 al Celta de Vigo y el Madrid doblegó 4-1 a Eibar.

El Valencia, que solo ha ganado un partido de los últimos diez fuera de casa, vio frenado su impulso y clasifica 13ro con 29 puntos.

La jornada registró también la victoria del Athletic de Bilbao, 1-0 sobre Málaga, gracias a un penal convertido por Raúl García a los 72 minutos. Los andaluces siguen huérfanos de victorias a domicilio, mientras que el cuadro bilbaíno mejoró al séptimo lugar, que podría dar boleto a disputar competición europea.

Las Palmas vapuleó 5-2 a Osasuna, el colista del torneo.

Jesé Rodríguez adelantó al cuadro canario a los siete minutos, aunque Kenan Kodro (31 y 37) volteó transitoriamente el marcador.

Sin embargo, Las Palmas consiguió reaccionar en la segunda mitad con tantos de Marko Livaja (55), Unai García (70) en su propio arco, Roque Mesa (76) y nuevamente Jesé (87).

El equipo dirigido por Quique Setién truncó una racha de cinco fechas sin vencer para situarse 12do.

En el primer partido de la jornada entre conjuntos amenazados por el descenso, el Deportivo de La Coruña derrotó 1-0 al local Sporting Gijón.

Pedro Mosquera fue el autor del gol de la victoria con un cabezazo poco antes del descanso. El Deportivo rompió una racha de ocho partidos sin ganar y abrió una brecha de cuatro puntos sobre el primer equipo en la zona de descenso, el Granada.

Sporting, sin victorias en cuatro partidos, sigue penúltimo, ahora dos puntos por detrás.

Fue la primera victoria de Pepe Mel como nuevo técnico del equipo gallego, luego de sacar un empate 1-1 de local contra el Atlético a mitad de semana.

El cuadro de Simeone tiró de su arma predilecta del contragolpe para cobrar ventaja ante el Valencia, que perdió un balón en el mediocampo recuperado por Gabi Fernández para Griezmman, mecánico en la asociación con Jorge Resurreción "Koke" y veloz en el desmarque hasta batir de tiro raso y cruzado a Diego Alves.

Los visitantes no encontraban el hilo al partido. Lentos en defensa y sin clarividencia atacante, concedieron una doble ocasión previa a Filipe Luis, cuyo disparo lejano desvió el arquero, y luego al propio Griezmann, frustrado en el área chica por el argentino Enzo Pérez.

El delantero francés también probó con un cañonazo por encima del travesaño, y su compatriota Gameiro tampoco pudo rematar entre los tres palos un centro de Sime Vrsaljko, incomodado por el también argentino Ezequiel Garay.

Pero el delantero visitante sí tuvo ocasión de festejar su décimo tanto en el segundo tiempo, que arrancó con una comba ajustada de Yannick Carrasco poco antes del propio tanto de Gameiro, logrado desde el borde del área y con colaboración del defensor Eliaquim Mangala, quien desvió la trayectoria del balón y dificultó la posible parada de Alves.

Sin antídoto para contrarrestar el juego rojiblanco, el Valencia a punto estuvo de encajar el tercero en disparo en carrera de Griezmann, una nueva escapada de Gameiro que interceptó Mangala, y un intento de globo de Griezmann, tras la enésima perdida de balón visitante.

La insistencia del delantero galo finalmente obtuvo premio en el tramo final, cuando atacó un balón cruzado por el argentino Nico Gaitán y desviado por Thomas Partey y puso la puntera para batir a Alves.

