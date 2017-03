El Barcelona golea, el Madrid tropieza y le cede el liderato

En una jornada en que Luis Enrique anunció que no seguirá al timón del Barcelona la próxima temporada, el cuadro azulgrana goleó el miércoles por 6-1 al Sporting de Gijón para quitarle el liderato de la liga española al Real Madrid, frustrado en su estadio al empatar 3-3 con el modesto Las Palmas.

El reparto de puntos dejó a los madridistas con 56 por la 25ta fecha y sabor agridulce, después de nivelar una desventaja de dos goles y un jugador menos con un doblete de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro minutos.

Mientras, Lionel Messi y Luis Suárez engordaron sus cuentas goleadoras en la victoria del Barsa, ahora con 57 unidades en la punta.

En cualquier caso, el Madrid conserva otro partido pendiente de disputa contra el Celta de Vigo.

"Carácter tenemos, pero hay momentos que tenemos que estar más listos. No podemos estar contentos. Hay que cambiar el chip", opinó el técnico, Zinedine Zidane.

Manu Fernandez / AP Manu Fernandez / AP

Los "merengues" se adelantaron por vía de Isco Alarcón a los ocho minutos, pero tantos de Pedro Tana (10), Jonathan Viera (56) y Kevin-Prince Boateng (59) voltearon momentáneamente el resultado en favor de Las Palmas.

En inferioridad numérica casi toda la segunda mitad por la expulsión de Gareth Bale (47), el Madrid rescató un punto gracias al tesón de Cristiano (86 y 89), quien alcanzó las 18 dianas ligueras.

"Debemos mejorar muchas cosas que nos proponemos antes del partido y luego no hacemos", criticó el lateral madridista, Marcelo.

El Barsa al fin convenció a sus aficionados con un contundente triunfo ante el Sporting, que sigue en zona de descenso.

Messi abrió la cuenta a los nueve minutos con su 21ra diana del campeonato, que mantiene al astro argentino en lo alto de la tabla de máximos cañoneros con dos goles de ventaja sobre Suárez.

El uruguayo provocó el gol en contra de Juan Rodríguez a los 11, antes de anotar el tercer tanto local a los 27. Entremedio, el Sporting anotó su único gol por vía de Carlos Castro (21), y luego concedió el cuarto de Paco Alcácer (49), relevo al descanso de Suárez.

Neymar (65) añadió el quinto e Ivan Rakitic (87) el sexto.

En partido simultáneo, Villarreal también arrolló 4-1 al colista Osasuna, que sigue sin vencer de local y suma solo 10 unidades.

El colombiano Rafael Santos Borré, ingresado de suplente, marcó sus dos primeros goles en el campeonato con dos escapadas casi calcadas los 74 y 78 minutos.

Villarreal se mantiene sexto con 42 puntos.

En otros partidos, Espanyol y Celta igualaron 2-2, y Granada ganó 2-1 al Alavés.

Messi adelantó al Barsa con cabezazo bombeado y pausado, esperando con paciencia la atropellada salida del arquero ante el pase diagonal de su compatriota, Javier Mascherano.

El segundo partió de las botas de Neymar, malicioso en la asistencia filtrada a Suárez, quien aguantó el achique de Iván Cuéllar y remató con la zurda para que Rodríguez, en su intento de despeje, empujara la pelota hacia su propia portería.

Sin nada que perder, el Sporting se lanzó a la aventura, y encontró premio con un disparo al poste de Sergio Alvarez que Castro rebañó en boca de gol.

El momentáneo recorte hubiera metido en el partido al cuadro visitante, de no ser por el olfato y el talento de Suárez, quien enganchó sin miramientos un mal rechace defensivo en el área.

Las esperanzas de remontada gijonesa se evaporaron tras el descanso con el tanto de Alcácer, quien controló una cesión en el área de Messi y definió con temple ante el portero.

Relevados Suárez y Messi, Neymar ejerció de ejecutor a balón parado, y aprovechó la ocasión para subir el quinto con efecto que superó la barrera desde el flanco izquierdo.

La diana del brasileño precedió el autoritario zapatazo a quemarropa de Rakitic, quien cerró la fiesta por el Barsa.

Al Madrid se le puso el partido de cara con el raudo gol de Isco, quien recibió un pase centrado de Mateo Kovacic y colocó el balón raso, con el interior de la diestra.

Pero Las Palmas no se amilanó e igualó de inmediato gracias a Tana, descarado en el control orientado que dejó atrás a Sergio Ramos, y autoritario en el disparo potente, al poste más cercano del costarricense Keylor Navas.

Perdonó el segundo el equipo canario en otra llegada de Boateng, los blancos no encontraron su sitio ante el nuevo escenario, y nadie se desubicó más que Bale, expulsado por agredir a Viera.

Incordio constante, el enganche visitante subió el segundo de penal por mano de Ramos. Navas acertó a desviar el lanzamiento con el pie, pero no lo suficiente, y anduvo aún menos afortunado en el tercer tanto de Las Palmas, en que midió mal su salida ante Boateng, goleador a placer.

Buscó la épica el Madrid con un remate al travesaño de Ramos y finalmente se agarró a otro penal por mano, que convirtió sin miedo Cristiano.

Ya en los instantes finales, el portugués saltó más que nadie para martillear el empate de cabeza a balón parado, rescatando así un punto para el cuadro "merengue".

