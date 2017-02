Suárez y Messi destrozan al Alavés y el Barsa se pone líder

El uruguayo Luis Suárez marcó dos goles y participó en otros tres, Lionel Messi también anotó, y el Barcelona goleó el sábado 6-0 a domicilio al Alavés en la liga española, para colocarse de manera provisional en la punta del campeonato con 48 puntos por la 22da fecha.

El Real Madrid podría recuperar el liderato al término de la jornada en caso de vencer en su visita a la cancha del colista Osasuna y añadir a sus 46 unidades. Los blancos, además, tienen dos partidos pendientes contra Valencia y Celta de Vigo.

Con una demostración de poderío, el Barsa se impuso en cancha del Alavés, contra quien también deberá disputar en mayo la final de la Copa del Rey. Los azulgranas sellaron su pase el martes tras empatar en la vuelta de semifinales 1-1 con el Atlético de Madrid, mientras que el conjunto alavesista dejó en la cuneta al Celta el miércoles con triunfo de 1-0.

El técnico argentino Mauricio Pellegrino acapara elogios desde que el equipo vitoriano saliera con un triunfo de 2-1 de la cancha del Barsa en la tercera fecha, pero Suárez y Messi se encargaron de cobrarse justa venganza en feudo vasco.

Suárez abrió el marcador a los 37 minutos y luego facilitó los tantos de Neymar (40), Alexis Ruano (63), en propia puerta, e Ivan Rakitic (65), antes de cerrar él mismo la cuenta a los 67. El único gol que no contó con participación del ariete uruguayo fue el de Messi (59), forjado tras robo y remate del argentino cerca del área local.

Tras su doblete, Suárez acumula 10 tantos en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, y lidera la tabla de cañoneros con 18 dianas, por las 17 de Messi.

Con una propuesta de juego desinhibida, el Alavés buscó hacer daño al Barsa atacando por las bandas con decisión y finalizando las jugadas sin opción a la contra.

Así, Marcos Llorente forzó una ágil intervención de Marc-André Ter Stegen después de que Messi abriera el choque con un latigazo bien sujetado por Fernando Pacheco.

Aleix Vidal tuvo la mejor ocasión local del arranque con una volea alta en sorpresiva llegada desde el lateral derecho, y Theo Hernández, de nuevo, respondió con una escapada que frustró en última instancia el arquero barcelonista.

Sin apenas tiempo para la pausa, André Gomes disparó al cuerpo de Pacheco, desestimando la cesión a Messi y Rakitic, quien alargó una conducción de Neymar para Vidal en la asistencia de este a Suárez en el primer gol.

El uruguayo, instintivo en el área chica, remató de primeras entre las piernas del arquero y luego facilitó el segundo a Neymar, cuando peleó un pase picado de Messi y forzó el mal despeje de Pacheco hacia su testa, quedando la pelota limpia para el empuje del brasileño, goleador a placer.

Tuvo ocasión el Alavés de meterse de nuevo en el partido tras el descanso, pero el venezolano Christian Santos marró un claro remate a quemarropa tras goloso cruce de Hernández.

El clamoroso fallo pareció pesar como una losa en el equipo de Pellegrino, que bajó definitivamente la cabeza con el tercero de Messi, voraz depredador en la presión sobre Carlos Vigaray en la salida de la pelota, que quedó para el argentino, infalible en el remate seco, por debajo del cuerpo de Pacheco.

Habilitado por Suárez, "La Pulga" se coló luego en el corazón del área y obligó a una atropellada intervención de Ruano, quien acabó impactando el balón hacia su propio arco.

Herido el equipo local, los azulgranas se lanzaron por más al contraataque y, tras una larga carrera, Suárez dejó un balón de taco para que Rakitic disparara violentamente al rincón más lejano.

La guinda definitiva se la llevó el charrúa, nuevamente atento a un despeje del portero a tiro de Neymar, y hábil al armar la volea inapelable, sin opción para Pacheco.

Sin mayor preocupación que reservar fuerzas para el partido del martes contra el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones, el Barsa lamentó la lesión de Vidal en el tramo final, tras una sobrecogedora entrada de Hernández.

"Fue un partido completo en la que nos sobró media hora para todos. La lesión de Aleix nos deja tocados", lamentó el técnico, Luis Enrique.

Betis y Valencia igualaron sin goles en el primer cotejo de la jornada, que registró también la remontada del Athletic de Bilbao, 2-1 sobre el Deportivo La Coruña.

Los deportivistas, que siguen sin ganar en 2017 y marchan 16tos, se pusieron al frente por conducto de Emre Colak (42), pero Iker Munian niveló (71), y Aritz Aduriz (89), en el día de su 36to cumpleaños, dio la vuelta al marcador por el Athletic, actual séptimo de la tabla.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.