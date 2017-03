Técnico Cárdenas sucede a Yepes en Deportivo Cali

Héctor Cárdenas sucedió el lunes a Mario Alberto Yepes en la dirección técnica de Deportivo Cali, conjunto que guio en 2012 y 2014.

Cárdenas, de 37 años, tendrá como asesor al argentino Jorge Pautasso, quien hizo parte del cuerpo técnico de la selección de Paraguay en el Mundial de 2010, que comandó su compatriota Gerardo Martino.

También fue asistente de Martino en el seleccionado de Argentina en 2011, en Newell's Old Boys en 2012, en el Barcelona en 2013 y nuevamente en el combinado de su país de 2014 a 2016.

"Estoy convencido de que tenemos el talento humano para sacar adelante a Cali", dijo Cárdenas, quien se preparó en Europa durante dos años y era el director de fútbol del Cali.

Yepes, zaguero de Colombia en el pasado Mundial, dejó a Deportivo Cali el jueves en medio de una campaña irregular.

El popular equipo figura décimo entre 20 conjuntos con 11 puntos, la mitad del líder Independiente Medellín.

