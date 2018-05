Penal de Hazard brinda la Copa FA a Chelsea ante Man United

Eden Hazard se encargó que Chelsea salvara una deslucida temporada con júbilo, proclamándose campeón de la Copa de la FA al vencer el sábado 1-0 al Manchester United.

Días después que se disparasen las conjeturas sobre su continuidad en el club de Londres, el astro belga facturó un penal a los 22 minutos en el estadio Wembley, luego de ser derribado por Phil Jones.

"No fue nada fácil", dijo Hazard. "Si queremos ganar con más regularidad, tenemos que jugar mejor, porque hoy hemos sido demasiado defensivos".

El que Hazard siga como jugador de Chelsea la próxima temporada podría depender de "buenos fichajes" durante el verano, de acuerdo al tenor de las declaraciones del extremo en la antesala a la final de copa.

Cuando se le consultó sobre su futuro en medio de los festejos, Hazard fue esquivo.

"Estoy contento", dijo Hazard a la BBC. "Ahí pueden ver a los aficionados celebrando por el trofeo. No tuvimos una gran temporada, pero al menos la cerramos bien".

Lo que se antoja poco probable es que Antonio Conte siga como técnico. La salida del italiano se da por descontado, pese a dos temporadas en la que conquistó títulos.

El rápido desplome en la Liga Premier comprometió el futuro de Conte. Luego de conseguir el título de liga la pasada temporada, Chelsea acabó a 30 puntos del nuevo campeón Manchester City y quedó quinto la semana pasada, privándole participar en la próxima Liga de Campeones.

"Salvamos nuestra temporada", indicó el zaguero y capitán Gary Cahill antes de ir a levantar la copa. "No estoy diciendo que hemos tenido una temporada magnífica bajo ningún concepto. Pero somos un equipo acostumbrado a ganar, no de manera arrogante, pero tenemos que buscar títulos".

La victoria para Conte — su primera en una final de copa — dejó a José Mourinho con las manos vacías en su segunda temporada al mando del United, culpa de un insípido despliegue en el primer tiempo.

No fue hasta los 56 minutos que el United remató a puerta cuando Marcus Rashford remató directo al arquero Thibaut Courtois, quien luego supo salir para repeler al delantero.

"No creo que merecieron la victoria", sostuvo Mourinho. "Estoy curioso porque me puedo imaginar que si mi equipo hubiera jugada como Chelsea, tengo una idea de lo que todo el mundial estaría diciendo".

El United quedó en la Premier, el mejor resultado del club desde que Alex Ferguson se retiró como campeón en 2013.

