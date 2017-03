CONCACAF contempla expandir la Copa de Oro

La CONCACAF contempla la posibilidad de expandir la Copa de Oro de 12 a 16 equipos a partir de la próxima edición en 2019, dijo el presidente de la confederación Victor Montagliani.

El líder del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe señaló que también analizan si el torneo regional continúa en un ciclo de cada dos años o se disputa cada cuatro, y si realizan más partidos fuera de Estados Unidos, el país que ha albergado las 14 ediciones del campeonato, en tres ocasiones junto con México (2) y Canadá (1).

"Esas son alternativas que estamos contemplando para la próxima edición de la Copa de Oro", dijo Montagliani el martes en una entrevista telefónica con The Associated Press.

México fue coanfitrión por última vez en 2003, mientras que Canadá albergó dos partidos en Toronto en la edición anterior de 2015. Montagliani indicó que, además de estos dos países, les gustaría llevar el torneo a Centroamérica o incluso el Caribe, y mencionó a Costa Rica y Panamá como países con la infraestructura necesaria para ser anfitriones.

"Creo que hay que buscar un balance entre el tema del desarrollo con el aspecto comercial", señaló. "Especialmente con un formato expandido en 2019, es una oportunidad para jugar algunos partidos fuera de Estados Unidos, donde haya oportunidades para inversión en infraestructura en países que quieran la Copa de Oro".

El torneo de este año se disputará del 7 al 26 de julio en 14 ciudades estadounidenses, incluyendo la final en el estadio Levi's de Santa Clara, California. México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras encabezan un pelotón de competidores que redondean Canadá, Panamá, El Salvador, Curazao, Martinica, Guyana Francesa, Jamaica y el ganador de un repechaje entre Haití y Nicaragua.

México anunció que utilizará un plantel alternativo, ya que reservará a sus mejores futbolistas para la Copa Confederaciones que disputará en Rusia y que termina el 2 de julio.

"Hemos enfrentado esta situación antes con México y Estados Unidos, cuando les toca competir en la Copa Confederaciones, y siempre ha salido bien", señaló Montagliani. "Creo que México tendrá un buen equipo".

