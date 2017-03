Santa Fe vence a Millonarios en clásico bogotano

Goles del argentino Jonathan Gómez y Johan Arango le dieron el sábado a Santa Fe la victoria 2-1 ante Millonarios, en un partido pendiente entre conjuntos bogotanos por la segunda fecha del torneo Apertura de Colombia.

Gómez anotó a los 29 minutos y Arango a los 51. Esos goles le dieron la vuelta al resultado, luego que Andrés Cadavid de cabeza puso adelante a Millonarios a los ocho minutos.

Ambos equipos suman 16 puntos y comparten el tercer lugar, a seis del líder Independiente Medellín.

En un partido correspondiente a la séptima fecha, el local Atlético Huila venció 1-0 a Deportes Tolima.

