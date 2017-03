En noche de clásicos, Cali vence al América y Millonarios golea a Santa Fe

Deportivo Cali remontó y venció 2-1 al América de Cali el domingo en la décima jornada del torneo Apertura del fútbol colombiano, que deparó también una victoria de Millonarios por 3-0 sobre Santa Fe, en el duelo entre los equipos de Bogotá.

El defensor Germán Mera anotó de cabeza a los 79 minutos y el enlace Nicolás Benedetti marcó en la agonía del encuentro para dar la victoria a Deportivo Cali. Jonny Mosquera, volante del América, falló en ambas oportunidades en el momento de rechazar.

El mediocampista Jeison Lucumí puso adelante transitoriamente al América a los 71 minutos luego que el cañonero argentino Ernesto Farías, de espaldas, le pasó el balón.

Cali llegó a 14 puntos, ocho menos que el líder Independiente Medellín, en el debut del estratega Héctor Cárdenas quien relevó a Mario Alberto Yepes.

Millonarios, del argentino Miguel Ángel Russo, pasó por encima de Santa Fe en el estadio El Campín ante unos 40.000 hinchas.

El defensor Andrés Cadavid abrió a los tres minutos, el atacante Ayron del Valle aumentó a los 11 y otro defensor, Deiver Machado cerró a los 51.

El "Expreso Rojo" perdió un invicto de 22 partidos en la liga y su arquero Leandro Castellanos acumuló 777 minutos sin recibir goles.

Millonarios avanzó a la tercera casilla con 16 puntos y Santa Fe, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se ancló con 13.

"Aún nos falta mucho... Pudimos ganar por una diferencia mayor", dijo Russo.

Deportes Tolima que dirige el argentino nacionalizado colombiano Héctor Quintabani superó 2-0 al visitante Atlético Huila, y el anfitrión Jaguares de Montería derrotó 2-1 a Tigres de Bogotá.

Atlético Nacional superó 3-1 a Medellín en la jornada del sábado mientras Atlético Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Once Caldas de Manizales, Atlético Bucaramanga ganó 2-0 a Alianza Petrolera de Barrancabermeja y Deportivo Pasto-Tuluá igualaron 2-2.

Los duelos La Equidad-Patriotas y Rionegro-Envigado se disputaran el lunes.

Clasificación: Independiente Medellín 22 puntos; Atlético Nacional 20; Millonarios 16; Deportivo Pasto 15: Deportivo Cali, Jaguares y Alianza Petrolera 14; Santa Fe, Patriotas y La Equidad 13; América y Atlético Bucaramanga 12; Deportes Tolima 11, Tigres 10; Once Caldas 9; Tuluá 8; Envigado 7; Atlético Junior 6; Atlético Huila y Rionegro 5.

El torneo tendrá un receso de una semana por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Se reanudará el 31 de marzo con el juego La Equidad-Once Caldas y seguirá el primero de abril con Rionegro-Patriotas, Deportes Tolima-Tigres, Atlético Junior-Tuluá, América de Cali-Envigado y Atlético Nacional-Deportivo Pasto.

La fecha terminará el 2 de abril con Jaguares-Atlético Huila, Santa Fe-Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga-Deportivo Cali y Alianza Petrolera-Millonarios.

