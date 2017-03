Atlético Nacional vence al líder Independiente Medellín

Luis Carlos Ruiz anotó un doblete y llevó el sábado al Atlético Nacional hacia un triunfo por 3-1 sobre Independiente Medellín, su rival de la misma ciudad, en la décima jornada del torneo Apertura del balompié colombiano.

Ruiz convirtió en al minuto y a los cinco. Otro delantero, Dayro Moreno, cerró la cuenta, de penal en tiempo de descuento.

De tiro libre, el volante Juan Fernando Quintero marcó el tanto de Medellín a los 12 minutos.

Christian Marrugo ejecutó un penal contra Nacional por mano en el área de Aldo Leao Ramírez a los 70 minutos y estrelló el balón contra el horizontal.

Nacional, con dos partidos pendientes, completó 20 puntos, dos menos que el líder Medellín, el plantel del argentino Luis Zubeldía.

A mediados de semana, Medellín cayó por el mismo resultado contra River Plate de Argentina por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En otro encuentro, el goleador paraguayo Roberto Ovelar abrió el marcador con un remate de cabeza a 55 minutos, y Atlético Junior doblegó 3-0 a Once Caldas. Bernardo Cuesta, a los 86, y Edison Toloza, en los descuentos, marcaron las otras dianas del club de Barranquilla, que logró su primer triunfo en el campeonato abandonó la última posición.

Atlético Bucaramanga doblegó 2-0 al visitante Alianza Petrolera que terminó con nueve hombres luego de las expulsiones de David Valencia y de Cristian Flórez.

El local Deportivo Pasto igualó 2-2 con Tuluá y llegó a 15 puntos, siete menos que Medellín.

Clasificación: Independiente Medellín 22 puntos; Atlético Nacional 20; Deportivo Pasto 15: Alianza Petrolera 14; Santa Fe, Patriotas, Millonarios y La Equidad 13; América y Atlético Bucaramanga 12; Deportivo Cali y Jaguares 11; Tigres 10; Once Caldas 9; Deportes Tolima y Tuluá 8; Envigado 7; Atlético Junior 6; Atlético Huila y Rionegro 5.

La jornada seguirá el domingo con los juegos Jaguares-Tigres, Deportivo Cali-América de Cali, Deportes Tolima-Atlético Huila y Millonarios-Santa Fe.

Los duelos La Equidad-Patriotas y Rionegro-Envigado se disputaran el lunes.

