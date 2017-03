Sobre la hora, Once Caldas empata 3-3 con Atlético Junior

El delantero Sergio Romero anotó a los 88 minutos el tanto con el que Once Caldas rescató el domingo un empate 3-3 ante el colero Atlético Junior, que sigue sin ganar en el torneo Apertura del fútbol de Colombia.

Los otros goles del conjunto de Manizales fueron obra del defensor Gilberto García a los 32 minutos y del atacante Luis Sinisterra a los 67, en este duelo por la novena jornada.

Por el club visitante anotaron Róbinson Aponzá a los seis minutos, el delantero Edison Toloza a los 57 y el volante Jarlan Barrera de penal a los 80.

Deportivo Cali, apenas tres días después que salió su técnico Mario Alberto Yepes, empató 0-0 con el visitante Santa Fe de Bogotá.

El ex futbolista Jairo Arboleda relevó transitoriamente a Yepes, capitán de Colombia en el Mundial de Brasil.

En el comienzo de la actividad dominical, Tigres de Bogotá y Rionegro empataron 0-0, y Patriotas de Tunja igualó con el mismo resultado ante el visitante Atlético Bucaramanga.

Medellín goleó 4-1 el viernes al visitante Deportivo Pasto y se afianzo en el comando. Atlético Nacional, su oponente de patio, lo escolta a cinco puntos tras aplastar 5-1 al local Alianza Petrolera en la actividad del sábado. Nacional tiene dos partidos pendientes

Atlético Huila perdió 2-0 en Neiva, su casa, contra La Equidad de Bogotá; Tuluá- Deportes Tolima quedaron 2-2, y Millonarios de Bogotá blanqueó 3-0 al visitante América de Cali.

Clasificación: Independiente Medellín 22 puntos; Atlético Nacional 17; Deportivo Pasto y Alianza Petrolera 14; Santa Fe, Patriotas, Millonarios y La Equidad 13; América 12; Deportivo Cali 11; Jaguares y Tigres 10; Atlético Bucaramanga y Once Caldas 9; Deportes Tolima 8; Tuluá 7; Envigado 6; Atlético Huila y Rionegro 5 y Atlético Junior 3.

La décima fecha se iniciará el sábado con los partidos: Deportivo Pasto-Tuluá, Atlético Junior-Once Caldas, Atlético Bucaramanga-Alianza Petrolera y Atlético Nacional-Independiente Medellín. Para el domingo están previstos los encuentros Jaguares-Tigres, Deportivo Cali-América de Cali, Deportes Tolima-Atlético Huila y Millonarios-Santa Fe.

La jornada terminará el lunes con los duelos La Equidad-Patriotas y Rionegro-Envigado.

