Atlético Nacional aplasta y es segundo en Colombia

El delantero Cristian Dájome aportó un doblete y Atlético Nacional apabulló el sábado 5-1 como visitante a Alianza Petrolera, para avanzar al segundo lugar del torneo Apertura del fútbol colombiano.

Pese a no contar con sus figuras, reservadas para defender el título de la Copa Libertadores, el conjunto "verdolaga" llegó a 17 puntos, cinco menos que el líder Independiente de Medellín. Además, Nacional ha disputado dos partidos menos que su oponente de patio.

Dájome marcó a los 68 y 82 minutos, Andrés Ibargüen, también atacante, abrió a los seis minutos y los volantes Daniel Lloreda y Aldo Leao Ramírez consiguieron los otros tantos, a los 24 y 31 respectivamente.

El delantero César Arias, hizo el gol por el conjunto de Barrancabermeja, de penal a los 19 minutos.

Millonarios, el conjunto del argentino Miguel Ángel Russo, pasó por encima del visitante América de Cali y lo doblegó 3-0 en el estadio local el Campín ante cerca de 35.000 aficionados y bajo un gran aparato se seguridad.

El delantero Duvier Riascos obtuvo el primer gol a los siete minutos, el medio Harold Mosquera aumentó de cabeza a los 26 y el atacante Eliser Quiñones cerró a los 53.

La Equidad de Bogotá ganó 2-0 al local Atlético Huila de Neiva, con dianas del mediocampista Stalin Motta a los 36 minutos y el delantero Juan Blanco en tiempo de descuento.

Tuluá, con un par de goles del mediocampista Miguel Medina al minuto y a los 32, igualó 2-2 ante el visitante Deportes Tolima de Ibagué, que se quedó con 10 hombres desde los 69 tras roja directa al delantero Avimiled Rivas.

Los volantes Santiago Montoya y Cleider Alzate marcaron por Tolima, a los siete y a los 27 minutos.

Otro mediocampista, Juan Guillermo Quintero, consiguió un doblete y encabezó la goleada 4-1 del local Medellín a Deportivo Pasto el jueves.

Clasificación transitoria: Independiente Medellín 22 puntos; Atlético Nacional 17; Deportivo Pasto y Alianza Petrolera 14; Millonarios y La Equidad 13; Santa Fe, América y Patriotas 12; Deportivo Cali y Jaguares 10; Tigres 9; Once Caldas, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga 8; Tuluá 7; Envigado 6; Atlético Huila 5; Rionegro 4 y Atlético Junior 2.

El domingo se enfrentarán Tigres-Rionegro, Once Caldas-Atlético Junior, Patriotas-Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali-Santa Fe. Envigado y Jaguares jugarán el lunes.

