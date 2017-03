Con Messi listo para atender el llamado, Barcelona busca un milagro ante PSG

¿Se puede remontar un 4-0 en contra? Barcelona intentará hacerlo esta semana alentado por el majestuoso momento de Lionel Messi cuando enfrente al París Saint Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Barsa ha anotado al menos cinco goles en sus dos últimas salidas y Messi ha estado imparable desde la derrota ante los franceses, marcando seis goles en cuatro partidos y desplegando su mejor fútbol.

De no remontar el marcador, será la primera vez que Barcelona no llega a los cuartos de final del torneo continental en casi una década.

"Será difícil, pero estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido y ponernos nuevamente en carrera", afirmó el técnico de Barcelona Luis Enrique.

Otro equipo que necesitaría un milagro es Arsenal tras caer 5-1 en el duelo de ida ante Bayern de Múnich.

Los ingleses han sido eliminados en los octavos de final las últimas seis temporadas. De no sobrevivir, podría tambalearse el técnico Arsene Wenger.

El último campeón, Real Madrid, lleva una ventaja de 3-1 a Nápoles, donde enfrentará al Napoli, mientras que el Borussia de Dortmund recibe al Benfica, que ganó 1-0 el primer partido.

Los cuatro duelos de esta semana:

BARCELONA-PSG

PSG lleva a Barcelona una racha de 16 partidos sin perder y una ventaja de cuatro goles. Habrá que ver si puede resistir la presión del Camp Nou el miércoles.

"Será un gran partido, sabemos que Barcelona cree que puede dar vuelta el marcador", dijo el volante de PSG Blaise Matuidi. "Si hay un equipo capaz de hacer algo así, es Barcelona. Pero no les será fácil".

PSG llegó a los cuartos de final las últimas cuatro temporadas. En el 2013 y el 2015 fue eliminado por Barcelona.

"No sentimos ninguna presión", aseguró el volante de PSG Marco Verrati. "Los que sienten presión son ellos".

Barcelona viene de golear el sábado 5-0 al Celta de Vigo con otra actuación monumental de Messi.

"Fue uno de nuestros mejores partidos de la temporada", dijo Luis Enrique. "Nos dio confianza. Vamos a tener nuestras oportunidades ante PSG".

NAPOLI-REAL MADRID

Real Madrid viaja a Italia con un Cristiano Ronaldo descansado ya que no jugó el sábado contra Eibar.

El portugués necesita dos goles para llegar a los 100, algo que nadie ha logrado hasta ahora en la Champions League. Ha marcado cuatro tantos en sus últimos tres partidos.

Napoli espera que el holandés Dries Mertens no desaparezca como sucedió en el partido de ida. Mertens llegó a Madrid con 14 goles en sus últimos 11 encuentros, pero pasó inadvertido en el duelo.

En el fin de semana Mertens volvió a mostrar un alto nivel, anotando los dos tantos en la victoria 2-1 sobre Roma, que marcha segundo en la liga italiana.

ARSENAL-BAYERN

Con 14 goles a favor y ninguno en contra en sus últimos tres partidos, Bayern parece haber alcanzado su mejor nivel en el momento más oportuno.

Pero el técnico Carlo Ancelotti pide a sus jugadores que no se confíen ante Arsenal, a pesar de la ventaja del duelo de ida.

"Hay que concentrarse, sobre todo en el primer cuarto de hora, demostrándole al Arsenal que se debe olvidar de la siguiente fase", dijo el italiano.

Arsenal llega al partido golpeado por una derrota 2-1 ante Liverpool que lo bajó al quinto lugar en la tabla de la liga Premier.

"Tenemos que poner más empeño, empezar los partidos con otra actitud y jugarnos por la victoria. Ya demostramos que cuando jugamos con todo, lo podemos conseguir", afirmó el defensor Héctor Bellerin. "El otro equipo no importa. Si ponemos empeño, podemos anotar".

DORTMUND-BENFICA

Dortmund intentará remontar un 1-0 en contra sin su estrella Marco Reus, que tiene una lesión en un muslo.

Pero está entonado por tres triunfos seguidos en la bundesliga desde la derrota en Portugal, incluido uno por 6-2 sobre Bayern de Leverkusen el sábado.

Pierre-Emerick Aubameyang, que marró un penal contra Benfica, anotó dos tantos ante Leverkusen y es el máximo cañonero de la liga alemana con 21 tantos.

Colaboraron en este despacho Ciaran Fahey (Berlín), Jerome Pugmire (París), Daniella Matar (Milán) y Rob Harris (Londres).

Tales Azzoni está en http://twitter.com/tazzoni

