Mónaco elimina al Man City de Guardiola

Un fulminante cabezazo de Tiemoue Bakayoko catapultó al Mónaco a los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego que el local derrotó el miércoles 3-1 a Manchester City, rubricando su clasificación gracias a los goles de visitante en otro vibrante partido entre equipos de profunda vocación ofensiva.

El City no se rindió tras arrancar perdiendo 2-0 y el tanto del volante alemán Leroy Sane a los 71 minutos le dio el control de la eliminatoria. Pero la alegría duró muy poco.

Apenas seis minutos después, Bakayoko se elevó para cabecear el tiro libro ejecutado por Thomas Lemar y Mónaco restableció la diferencia de goles que precisaba en un duelo que culminó con un 6-6 en el marcador global.

El técnico del City Pep Guardiola lamentó el que su equipo desapareció en el primer tiempo.

"En este nivel, tienes que jugar más de 45 minutos. Solo jugamos durante 45 minutos", señaló el entrenador catalán. "La brecha entre el primero y segundo tiempos es palpable. ¿Por qué? Esa es la misma pregunta que me estoy haciendo".

Luego de la derrota 5-3 en el partido de ida por los octavos de final, Mónaco salió por todas y se adelantó temprano. Ratificando su reputación como una de las perlas del fútbol europeo, el juvenil delantero Kylian Mbappe anotó el primer tanto con un disparo desde larga distancia a los ocho minutos, su 11mo gol en 11 partidos.

El volante brasileño Fabinho puso el 2-0 a los 29, con una definición magistral desde el punto de penal tras una buena maniobra del lateral izquierdo Benjamin Mendy.

Hace tres semanas, el City pudo voltear un 3-2 con tres goles en los últimos 20 minutos. Y volvieron a estar necesitados de otra remontada en la Riviera francesa.

El City reaccionó en el segundo tiempo. Luego que el delantero argentino Sergio Agüero desperdició varias espléndidas ocasiones para los ingleses, Sane logró descontar. Enchufado en el segundo tiempo, Sane infló las redes al aprovechar un balón que le quedó a sus pies, después que el arquero Danijel Subasic había rechazado un disparo rasante de Raheem Sterling.

Eso levantó al City.

Pero no les alcanzó frente a un aguerrido Mónaco, el líder de la liga francesa que supo reaccionar para anotar el gol que precisaba en una noche en la que acusó la baja por lesión de su delantero colombiano Radamel Falcao.

La vuelta olímpica del Mónaco tras el silbatazo final fue más que justa para un equipo que dejó en 126 su cuenta de goles esta temporada.

"Merecíamos clasificar tras los dos partidos", dijo el volante Bakayo. "Nos sentimos muy orgullosos".

En el otro partido disputado el miércoles, el Atlético de Madrid igualó de local 0-0 con Bayer Leverkusen y avanzó 4-2 en el marcador global.

Los otros equipos que estarán en el sorteo del viernes son el campeón vigente Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Leicester.

Falcao fue el autor de dos goles en la idea para Mónaco, pero el ariete fue descartado por una dolencia en la cadera.

Pero el ataque del equipo del principado carburó igual.

El delantero francés Valere Germain entró en su lugar, dentro de un esquema 4-3-3 en el que estuvo acompañado por Bernardo Silva y Mbappe por las puntas. Mbappe atormentó a la zaga del City con su endiablada movilidad.

La sensación era que el Mónaco tenía una cita con el destino.

Ya habían estado en una situación idéntica previamente, remontando un 4-2 ante Real Madrid para alcanzar las semifinals en 2004 — el año que alcanzaron la final.

Esa fue una de las noches más memorables en la historia del club, y sus hinchas querían otra.

