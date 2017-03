Guardiola: No podemos dejar de atacar ante el Mónaco

Pep Guardiola cree que no hay forma de detener el ataque del Mónaco, por lo que el técnico de Manchester City advirtió que sería un "gran error" tratar de apertrecharse y defender la ventaja de 5-3 que consiguió en el partido de ida cuando definan el miércoles su serie por los octavos de final de la Liga de Campeones.

El City remontó una desventaja de 3-2 para ganar un electrizante partido en su estadio Etihad de Manchester.

Guardiola ha elogiado sin cesar a un equipo de Mónaco que suma 123 goles esta temporada, la máxima cifra entre las principales ligas de Europa. Para el timonel español, la única alternativa de su plantel es anotar más goles.

"Sería un gran error, un error tremendo, pensar en lo que hicimos y no pensar en lo que tenemos que hacer. Ellos son un gran, gran equipo", dijo Guardiola el martes en conferencia de prensa. "Cuando enfrentas a un equipo que ha anotado 123 goles y piensas en defenderte, estás cometiendo suicidio. La mejor manera de defender es atacando bien. No conozco ninguna otra manera".

Guardiola, considerado todo un gurú del fútbol ofensivo, considera que Mónaco está entre los mejores ataques que jamás haya enfrentado.

"No atacan con cinco, atacan con seis jugadores. Físicamente son fuertes y veloces en espacios reducidos", analizó. "Es el mejor equipo del mundo anotando goles".

"Mónaco puede anotar de muchas maneras distintas. La mejor manera es quedarte con la pelota y atacar lo más posible", agregó. "Es la única forma de vencer a un equipo así".

Por lo tanto, no hay secretos en cuanto a las tácticas de Guardiola. El entrenador quiere que sus futbolistas pisen el acelerador desde el primer minuto, y que no piensen en gestionar la ventaja que lograron en el primer encuentro.

"El partido tiene que estar aquí", enfatizó Guardiola, mientras se señalaba la frente como para destacar que todo se trata de mentalidad.

"Desde el primer minuto, quiero ver un equipo empeñado en ganar el partido. No quiero especular", dijo. "Sabemos que perdiendo 2-0, 3-1, 4-2 estamos fuera. Lo sabemos".

Tomando en cuenta que ninguno de los dos equipos parece muy concentrado en defender, el partido del miércoles en el Stade Louis II promete ser una fiesta de goles.

"Estoy seguro que será otro partido fantástico", dijo un sonriente Guardiola. "Verán un buen partido mañana, estoy seguro de eso".

