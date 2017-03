Falcao se pierde partido de Mónaco ante el City

Radamel Falcao no se recuperó de una lesión de cadera y ni siquiera estará en la banca del Mónaco para el partido del miércoles contra Manchester City por los octavos de final de la Liga de Campeones.

El delantero colombiano se lastimó el fin de semana en un partido por la liga francesa.

Falcao, el máximo artillero de Mónaco con 24 goles en todas las competencias esta temporada, anotó dos veces en la derrota del club francés por 5-3 ante el City en el partido de ida por los octavos de final.

El técnico de Mónaco, Leonardo Jardim, originalmente tenía planes de no utilizarlo el sábado en el partido ante Burdeos, pero su equipo estaba empatado 0-0 con 25 minutos por jugar y decidió utilizar a su estrella colombiana. Tres minutos después de entrar a la cancha, el "Tigre" armó la jugada del gol de Kylian Mbappe que abrió el marcador.

