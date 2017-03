Falcao en duda para el partido Mónaco-Man City

Radamel Falcao no se ha recuperado completamente de una lesión de cadera y está en duda para el partido de Mónaco el miércoles contra Manchester City por los octavos de final de la Liga de Campeones.

El técnico Leonardo Jardim dijo el martes que decidirá a última hora si alinea al delantero colombiano, quien hizo dos goles en el partido de ida que Mónaco perdió 5-3.

"La novedad es que está un poco mejor. Pero no sé si está lo suficientemente bien como para ser titular mañana", dijo Jardim en conferencia de prensa. "Esperaremos hasta mañana para ver si está en condiciones de ser titular".

Falcao suma 24 goles esta temporada, pero ninguno desde el partido contra el City hace tres semanas, en el que también falló un penal.

El "Tigre" Falcao, que resucitó su carrera esta temporada después de dos campañas para el olvido con Manchester United y Chelsea, se lesionó el sábado en un partido por la liga francesa contra Burdeos. El colombiano quedó maltrecho tras recibir una fuerte falta de Nicolas Pallois y salió al final del partido, que Mónaco ganó por 2-0 para conservar su ventaja de tres puntos en la cima del campeonato.

Si Falcao no puede jugar, su puesto probablemente sea ocupado por Valere Germain para hacer pareja con Kylian Mbappe, la sensación de Mónaco de 18 años que ha marcado 10 goles en sus 10 últimos partidos.

Jardim cree que Germain, autor de 13 dianas esta temporada, está listo para jugar.

"Tomando en cuenta nuestra forma de jugar, él es un segundo delantero que busca los espacios y tratar de sorprender a la defensa", dijo Jardim.

El timonel cree que el City saldrá a atacar, sin buscar defender la ventaja de 5-3 del partido de ida.

"Creo que necesitamos tres goles para avanzar", dijo el timonel. "Ambos equipos saldrán con la misma filosofía de juego. Es difícil cambiar la mentalidad de los jugadores del City y de Mónaco. Creo que habrá muchos espacios y muchos goles".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.