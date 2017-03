Dortmund vence a Benfica y avanza en Champions

Pierre-Emerick Aubameyang facturó un triplete y Christian Pulisic anotó su primer gol en la Liga de Campeones, con lo que Borussia Dortmund consumó la remontada al vencer el miércoles 4-0 a Benfica para clasificarse a los cuartos de final.

Aubameyang, quien falló un penal en la derrota 1-0 del Dortmund en el duelo de ida por los octavos de final en Portugal, se reivindicó en la vuelta en Alemania y Dortmund avanzó con marcador global de 4-1.

"No quedó contento con ese partido, por la forma cómo jugué", declaró el artillero de Gabón sobre su desempeño en la ida. "Quería demostrarle a mis compañeros que soy capaz de cosas mejores".

Aubameyang encaminó la goleada con su primer gol a los cuatro minutos, al rematar un córner peinado por Pulisic. El estadounidense de 18 años fue titular en el puesto de Marco Reus.

Pulisic marcó su tanto a los 59 minutos, y dos minutos después Aubameyang aumentó la ventaja. El delantero logró su tercero del partido, y séptimo del torneo, a cinco del final.

Michael Probst / AP Michael Probst / AP

El Dortmund se apoderó de la iniciativa y encerró a los visitantes.

No fue hasta promediar el primer tiempo que Benfica se arrimó al frente, con el arquero Roman Buerki repeliendo sin mucha dificultad el remate rasante del extremo argentino Franco Cervi.

El miedo a encajar un gol de visitante pareció abrumar a la zaga del Dortmund.

Cervi se perdió el gol al iniciar el segundo tiempo, luego que Lukasz Piszczek malogró un despejo. Pero el defensor del equipo alemán reaccionó a tiempo para impedir el remate.

"Tuvimos ocasiones tras el descanso y las desperdiciamos. Y luego ya no supimos cómo responder", señaló el técnico de Benfica Rui Vitoria.

Barcelona tumbó 6-1 a Paris Saint-Germain en el otro partido de vuelta que se disputó el miércoles, con el gol decisivo cayendo en el último aliento de los descuentos para imponerse 6-5 en el global.

El sorteo de los cruces de cuartos de final se realizará el 17 de marzo en Nyon, Suiza.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.