Con un Oblake inmenso, Atlético repite en cuartos de final

La primera atajada de Jan Oblak fue sensacional. Y la siguiente. Y una más. Todo en una secuencia de segundos.

Con las espectaculares intervenciones de su arquero eslovenio, el Atlético de Madrid firmó el miércoles el empate 0-0 ante el visitante Bayer Leverkusen para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones por cuarta edición consecutiva.

"A veces acabas tapando tres remates, y a veces te pueden meter un gol a la primera", comentó Oblak. "Es difícil explicarlo. Ví el balón y lo encaré. Fue una reacción rápido y me salió bien".

Ante el asedio del equipo alemán, Oblak lo repelió todo y con ello el Atlético preservó el 4-2 que consiguió en el partido de ida por la ronda de octavos de final.

"Por eso es que decimos que es el mejor arquero del mundo", afirmó el delantero francés del Atlético Antoine Griezmann. "Así es en cada partido, y lo demostró otra vez esta noche".

Bernd Leno, el arquero de Leverkusen, también brilló bajo los tres palos, abortando varias ocasiones del Atlético en su estadio Vicente Calderón.

Leverkusen intentaba clasificarse a cuartos de final por primera vez desde que perdió ante el Real Madrid en la final de 2002.

Pero se toparon con Oblak. El arquero se llevó las palmas con su seguidilla de atajadas tras una mala entrega de José Giménez, el central uruguayo del Atlético, a los 68 minutos.

En primera instancia, Oblak repelió el disparo de Julian Brandt en un mano a mano, luego echó todo el cuerpo para evitar que Kevin Volland anotara con el rebote y finalmente estiró los brazos para desviar otro intento a quemarropa de Volland.

Los alemanes dispusieron de otra oportunidad en la misma acción, pero el disparo del delantero mexicano Javier Hernández salió desviado por el segundo palo ante la mirada de Oblak.

"Lo de Oblak fue fantástico", destacó Diego Simeone, el técnico argentino del Atlético. "Casi similar a las dos paradas de su portero en la primera mitad primero sobre Correa y luego otra de Koke. Su portero es un gran portero también".

Leverkusen cayó eliminado en esta misma instancia ante el Atlético, luego de una definición por penales, hace dos temporadas.

Con el avance del Atlético, el fútbol español tendrá a tres equipos en la fase de cuartos de final por cuarta edición seguida. Real Madrid y Barcelona consumaron la clasificación la semana pasada. El único que no pudo avanzar fue Sevilla, que fue eliminado por el Leicester inglés.

El sorteo para definir los cruces de cuartos de final se realizará el viernes. Juventus, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Mónaco son los otros que siguen en carrera.

"No podemos participar en nada del sorteo porque no tenemos influencia. Lo que tenga que ser, será", respondió Simeone cuando le preguntaron sobre si tenía una preferencia de rival para la siguiente fase.

El Atlético sucumbió por penales ante el Real Madrid en la final del año pasado. Fue la segunda derrota sufrida por los rojiblancos en las tres últimas ediciones frente a su vecino al medirse en el choque cumbre por el título europeo.

"Es un paso muy importante, pero es solo un paso", dijo Simeone sobre la clasificación. "La 'Champions' es siempre especial y este paso para el club es muy importante".

