Venezolano Martínez ficha permanente con Atlanta United

El fenomenal debut del venezolano Josef Martínez en la MLS le ha asegurado un contrato permanente con Atlanta United.

Martínez es el máximo goleador de la liga estadounidense, con cinco goles en los primeros tres partidos de la temporada, y el club anunció el martes que completó un fichaje permanente por el delantero.

El venezolano se incorporó inicialmente al United tras ser cedido en préstamo por el Torino de Italia el mes pasado. El presidente de Atlanta Darren Eales inform el martes que el club siempre quiso hacer permanente el pase y mantener a Martínez con un contrato multianual.

"Ha sido una adición fantástico para nuestro club y es evidente que tiene la calidad para (seguir) brillando en nuestra liga".

Con Martínez al frente, el United es el equipo más anotador de la MLS con 11 tantos. Además, el equipo que debuta en la liga ha promediado concurrencias de 50.000 espectadores en sus primeros dos partidos de local.

Martínez fue convocado por Venezuela para sus partidos contra Perú y Chile por las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018.

