Miles ofrecen último adiós al futbolista Davide Astori

Algunas de las grandes figuras del fútbol italiano se sumaron el jueves a miles de personas en una de las plazas principales de Florencia para el funeral del capitán de la Fiorentina, Davide Astori.

Varios llegaron tres horas antes del inicio del funeral en la Basílica de la Santa Cruz.

La carroza que portaba el cuerpo de Astori fue recibida con aplausos y gritos de su nombre y "grande capitano", o gran capitán en italiano.

Luego hubo silencio en la plaza, donde muchos portaban bufandas y pancartas de la Fiorentina.

La familia de Astori llegó junto con el cortejo fúnebre, incluyendo a su pareja, Francesca Fioretti, y su hija de dos años, Vittoria.

Antes, jugadores de la Fiore fueron recibidos con aplausos al llegar caminando, encabezados por el mediocampista Milan Badelj.

El futbolista croata leyó un mensaje a nombre del club.

"Eres el hermano o el hijo que todos quisieran tener", dijo Badelj. "Tus padres no cometieron ningún error contigo, ni siquiera el más mínimo. No eres como los demás, tú eres el fútbol, el verdadero, el más puro que juegan los niños".

"Nuestros pensamientos acompañan a tu madre y tu madre, a tus hermanos, a Francesca y a la princesa Vicky. Eres un hombre con una H mayúscula y se lo diremos a ella. Eres una luz para todos nosotros", añadió.

El servicio duró unas dos horas. Tan pronto fue sacado el ataúd, la gente en la plaza levantó sus bufandas, entonó el himno de la Fiore y coreó el nombre de Astori, al igual que "c'e solo un capitano", o "hay un solo capitán".

La madre de Astori lanzó un beso a la multitud. Su hermano Marco dio las gracias al pueblo de Florencia en su elegía.

Hubo muchos funcionarios y ex compañeros en el funeral, entre ellos Giuseppe Rossi, quien juega para el Genoa, y el español Borja Valero y el uruguayo Matías Vecino, ambos del Inter de Milán Marco van Basten representó a la FIFA.

El zaguero de la Juventus, Giorgio Chiellini, quien fue compañero de Astori en la selección italiana, no pudo contener el llanto al llegar con Gianluigi Buffon y otros compañeros de la Juve, además del técnico Massimiliano Allegri.

La delegación de la Juve viajó a Florencia directamente desde Londres, donde el miércoles eliminó a Tottenham para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

También acudieron el ex capitán de la Roma, Francesco Totti, y el ex timonel de la selección italiana, Gian Piero Ventura.

Astori, de 31 años, fue hallado muerto en su habitación de hotel el domingo tras sufrir un paro cardíaco.

