Futbolistas en huelga en Argentina endurecen su posición

El sindicato de futbolistas de Argentina advirtió que el conflicto que mantiene paralizado al balompié se agigantará si en las próximas horas los jugadores no reciben salarios adeudados.

"Si este lunes no le depositan (el dinero) a los jugadores, el conflicto será más grande y habrá mucho más problemas", destacó el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) Sergio Marchi.

El dirigente, en entrevista la noche del domingo por Fox Sports, también dejó en claro que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe girar el dinero directamente a las cuentas bancarias de los jugadores sin pasar por los clubes.

Marchi sospecha que si los clubes reciben primero que nadie ese dinero, una parte lo usarán para saldar otras deudas.

El fútbol argentino atraviesa una crisis de magnitud, una de las tantas en los últimos años, debido a una millonaria deuda de la mayoría de los clubes con sus planteles.

Ya sea por vacaciones o por el conflicto, la última vez que la liga argentina de primera división tuvo actividad fue el 19 de diciembre.

Tras casi un mes de postergaciones, el torneo debía reiniciarse el viernes. Pero la AFA lo postergó una vez más, en este caso sobre la hora y por una semana debido a la postura inflexible del gremio de futbolistas, que no se doblegó ni siquiera ante amenazas de que aquellos clubes que no se presentasen a jugar perderían los puntos.

El gobierno del presidente Mauricio Macri debe entregarle a la AFA 350 millones de pesos (unos 22,7 millones de dólares) por la rescisión del contrato por las transmisiones gratuitas de la televisión a cambio de una fuerte ayuda financiera gubernamental. El convenio vencía en 2019.

La mayoría de los clubes, principalmente del ascenso, subsiste con los derechos que percibe por la televisión, por lo que el dinero que gire el gobierno a la AFA sería solo un parche.

El fútbol por televisión, de todos modos, seguirá siendo gratuito hasta agosto, cuando se inicie un nuevo torneo y se haga cargo de las transmisiones una de las tres empresas que se presentó a la licitación.

Con Boca Juniors en la cima, con tres puntos más que Newell's y San Lorenzo, el actual campeonato lleva disputadas 14 de sus 30 fechas.

