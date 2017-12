River Plate obtiene el bicampeonato en la Copa Argentina

Con tantos de Ignacio Scocco e Ignacio Fernández, River Plate venció el sábado por 2-1 al Atlético Tucumán y se proclamó campeón de la Copa Argentina por segunda ocasión consecutiva.

Scocco marcó a los 9 minutos y Fernández lo hizo a los 47 del encuentro realizado en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, que lució lleno con hinchas de ambas parcialidades. El tanto albiceleste fue de Luis Rodríguez a los 11.

El equipo de Marcelo Gallardo fue más eficaz que su rival en las áreas, donde se deciden los partidos. Comenzó además el encuentro con una mayor vocación ofensiva, lo que le llevó a anotar el primer gol.

Enzo Pérez cabeceó al corazón del área y Scocco convirtió con la testa. Pero en la jugada siguiente llegó el empate albiceleste con ataque profundo, centro rasante de Guillermo Acosta y toque de Luis Rodríguez en el área chica.

River mantuvo el predominio, pero Atlético fue más incisivo en jugadas puntuales, como en el cabezazo desviado del "Pulga" Rodríguez a los 36.

Los millonarios recuperaron la ventaja con el tanto del mediocampista Fernández, quien disparó con comba de zurda. Jonatan Maidana (River) cabeceó al palo a los 68.

En los minutos finales, los millonarios controlaron el trámite del cotejo para desatar el festejo con el pitazo final.

Atlético es el subcampeón, en un año en que disputó la Copa Libertadores por primera vez. Al ser finalista, la jugará también en 2018.

"Nosotros sabíamos la importancia que tenía", dijo Pérez. "Felicitar a Atlético. El equipo (River) hizo un buen partido... Agradecimiento a la gente que confió en mí... Se cura la herida de no poder llegar a la final de la Copa (Libertadores)".

Lanús eliminó a River en el certamen continental.

La jornada sabatina incluyó también encuentros de la Superliga. Argentinos Juniors venció como visitante a Banfield por 3-2 por la duodécima fecha.

Braian Moreno, en dos ocasiones, y Javier Cabrera marcaron para los "bichitos colorados". Julián Carranza y Kevin Mac Allister en contra anotaron para los locales.

Más tarde, Arsenal recibía en Sarandí a Independiente. Los rojos derrotaron a Flamengo 2-1 en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Jugarán la revancha el miércoles 13 en el Maracaná.

Otros resultados: Temperley 2, Tigre 1; Patronato 1, Olimpo 0; Belgrano 1, Huracán 0 (viernes).

Uno de los punteros, Boca Juniors, visitará a Estudiantes el domingo. El otro, San Lorenzo, ya había jugado su partido de la jornada 12 al vencer a Atl. Tucumán por 2-0 como local el jueves 30 de noviembre.

Rosario Central recibirá a su rival histórico, Newell's Old Boys, también el domingo en el clásico rosarino número 170 desde 1939. Colón será local de Talleres y Racing de Gimnasia de La Plata. Completarán el lunes: San Martín San Juan-Defensa y Justicia, Chacarita Juniors-Lanús. River le había ganado a Unión 2-0 y Godoy Cruz 1-0 a Vélez Sarsfield como visitante en otros dos cotejos adelantados de la duodécima fecha.

