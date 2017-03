Talleres da golpe ante Boca en La Bombonera

Talleres de Córdoba dio la gran sorpresa el domingo al derrotar 2-1 al líder Boca Juniors en La Bombonera, evitando que el "Xeneize" se escapara en la cima de las posiciones del torneo de Primera División del fútbol argentino.

En un partido por la 16 fecha, la "T'' festejó con un golazo de Victorio Ramis a los 45 minutos y una media vuelta de Emanuel Reynoso a los 81. El local se había puesto en ventaja a los 24, por intermedio de Oscar "Junior" Benítez a la salida de un córner.

Boca, de desdibujada actuación y con endémicos problemas defensivos, desperdició una gran oportunidad, ya que de haber ganado le hubiera sacado una diferencia de seis puntos a sus inmediatos perseguidores, Newell's Old Boys y San Lorenzo.

Talleres, recién ascendido y uno de los dos grandes de la provincia de Córdoba junto a Belgrano, demostró gran personalidad e inteligencia táctica para dar vuelta al cotejo pese al dominio territorial y de balón por parte de su rival.

Como recompensa, se alzó con una hazaña no registrada desde hace mucho tiempo: su único de visitante ante Boca databa de 1986.

La derrota del "Xeneize" fue un bálsamo para San Lorenzo, que anda a los tumbos en la Copa Libertadores y profundizó su mal momento al caer 2-0 a domicilio ante Godoy Cruz más temprano en la jornada.

En Mendoza, Godoy Cruz se quedó merecidamente con los tres puntos pese a jugar con diez durante la última media hora. El "Tomba" abrió el marcador con una furibunda contra en tiempo de descuento del primer tiempo, a través de Guillermo Pol Fernández, quien aumentó a los 78 minutos de penal, tras una falta inexistente.

San Lorenzo, con el ingreso del veterano ídolo Leandro "Pipi" Romagnoli y de Gonzalo Bergessio como sustitutos, mejoró su imagen luego de la expulsión de Gastón Giménez, pero se topó con una gran actuación del arquero local Rodrigo Rey.

Las dos derrotas encajadas por el "Ciclón" en la Libertadores -la segunda el miércoles pasado como local, ante Atlético Paranaense- despertaron cuestionamientos hacia su técnico, el uruguayo Diego Aguirre, pese a la buena campaña del equipo en el certamen local, donde comparte el puesto de escolta junto con Newell's, ambos a tres unidades del puntero Boca.

Racing Club padeció un duro tropiezo en su visita a Belgrano, el penúltimo en la tabla y que no ganaba desde el pasado mes de septiembre. En el estadio de Instituto de Córdoba, el "Pirata" se impuso 2-0 al equipo del ex técnico de Millonarios de Colombia Diego Cocca, gracias a los goles conquistados por Jorge Velázquez y Fernando Márquez.

Tras cinco partidos sin victorias, una racha negativa que lo bajó de la punta del torneo, Estudiantes volvió a sumar de a tres. En La Plata, el "Pincha" derrotó 1-0 a Patronato con un tanto de cabeza del zaguero Leandro Desábato y volvió a meterse en zona de clasificación a la Libertadores 2018.

En un duelo clave entre equipos que buscan salir de la zona de descenso, Sarmiento remontó y venció 2-1 a Temperley en Junín, con dos tantos en un minuto, convertidos por Gervasio Núñez y Gastón Bojanich, este último en contra de su valla. Marcos Figueroa, de tiro libre, había adelantado al "Celeste".

Además, Banfield sufrió su segunda derrota consecutiva. En Bahía Blanca, el "Taladro" fue superado por Olimpo por 1-0.

En tanto, el domingo se conoció la renuncia de Pedro Troglio a la dirección técnica de Tigre, tras la derrota 1-0 en casa ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La 16 fecha se cerrará con los choques Arsenal-Atlético Rafaela y Atlético Tucumán-Aldosivi, el lunes, y Lanús-River Plate, el martes.

